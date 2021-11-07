России важно подчеркивать, что членство Украины в НАТО не только не поспособствует ее безопасности, а наоборот, сама постановка вопроса о ее вступлении в альянс приведет к усилению военной напряженности вокруг нее. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, при этом Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях. В ответ на это замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что членство Киева в этой организации стало бы крайне опасным шагом, это вынудит Москву реагировать.

То есть цели пропагандистской кампании по членству в НАТО прямо противоположны последствиям такого гипотетического вступления, пояснил эксперт.

«Именно членство в Альянсе не рассматривается даже как гипотетический сценарий. Но военное проникновение сил натовских стран на Украину действительно имеет место. Также имеет место усиление военной риторики Украины. Ее готовят к войне с Россией, и отрицать вероятность большой войны никак нельзя. Но я думаю, что такого сценария удастся избежать. Это будет огромная трагедия и для Украины, и для России», — рассуждает Неменский.

Представить себе приход на Украине конструктивных сил невозможно. Тут от России, скорее, требуется окончательный переход от поддержки дружественного украинства к поддержке русских в этой стране, заключил собеседник издания.

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