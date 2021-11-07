Владимир Зеленский впервые за два года президентства лидирует по антирейтингу, показывают данные недавнего соцопроса. Опрос был организован под этот результат, считает Золотарев, однако для Зеленского действительно обозначился негативный тренд. В качестве альтернативы президенту олигархические группы выдвигают Дмитрия Разумкова, считает эксперт.
«Но Разумкову надо сначала еще сформировать депутатскую группу. Я думаю, тут олигархический кооператив ему поможет, там обозначились уже отцы-содержатели этого проекта…», — заявил Золотарев.
Разумков будет представлен публике как «Зеленский без вредных привычек», считает эксперт. Ряд коллег Золотарева полагает, что смена власти будет носить договорной характер — Разумков будет выполнять предвыборные обещания Зеленского, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.