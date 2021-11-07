О возможной замене Зеленскому в лице экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова рассказал в интервью Украина.ру политолог Андрей Золотарев

Владимир Зеленский впервые за два года президентства лидирует по антирейтингу, показывают данные недавнего соцопроса. Опрос был организован под этот результат, считает Золотарев, однако для Зеленского действительно обозначился негативный тренд. В качестве альтернативы президенту олигархические группы выдвигают Дмитрия Разумкова, считает эксперт. Народ все понимает: Разумков объяснил антирейтинг Зеленского © Telegraf, Ян Доброносов

«Но Разумкову надо сначала еще сформировать депутатскую группу. Я думаю, тут олигархический кооператив ему поможет, там обозначились уже отцы-содержатели этого проекта…», — заявил Золотарев.

Разумков будет представлен публике как «Зеленский без вредных привычек», считает эксперт. Ряд коллег Золотарева полагает, что смена власти будет носить договорной характер — Разумков будет выполнять предвыборные обещания Зеленского, заключил собеседник издания.

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