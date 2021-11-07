Ряд косвенных признаков указывает на организацию досрочного ухода президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал в интервью Украина.ру политолог Андрей Золотарев

Нынешний глава Украины рискует не остаться в своем кресле до конца президентского срока, если несколько факторов сложатся не в его пользу, считает Золотарев. Если Зеленский не предотвратит веерных отключений электроэнергии и повышения тарифов, все может привести к его отставке, заявил собеседник издания. Третьяков рассказал о двух страхах, между которыми сегодня оказался Зеленский © president.gov.ua

«Все будет идти к тому, что Зеленскому могут организовать даже досрочный уход… Есть ряд косвенных признаков серьёзного шатания этой ситуации, в частности, информационные вбросы… Я просто уже вижу, что в это дело включились люди профессиональные, умеющие работать с информационной средой», — заявил Золотарев.

На Украине происходит чудовищная девальвация слова, и граждане уже не верят никаким обещаниям политиков, заключил эксперт.

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