Учитывая весомый перевес по боевой мощи в сторону РФ, Украина в случае вооруженного конфликта сосредоточится на организации «тотальной обороны» и поднятии партизанского движения причем не только на территории Украины, но и в России. Об этом рассказал анонимный эксперт телеграм-каналов «Южный ветер» и «Конгломерат-медиа», в интервью Украина.ру

Военный эксперт: Ключи от войны России с Украиной — в руках Байдена и Путина

С учетом нескольких миллионов трудовых мигрантов задача не кажется такой уж невыполнимой, недаром украинские ССО отрабатывали создание и применение отрядов сопротивления в ходе учения «Объединенные усилия» в сентябре этого года, отметил специалист.

Еще одна точка воздействия — разжигание межнациональной розни в России, целью же таких мер Киева будет нанесение непомерного урона и расшатывание внутренней ситуации в России с целью вынудить отказаться от дальнейших действий, полагает он.

Но чем бы ни закончился вооруженный конфликт между Москвой и Киевом, усилится пропасть между народами России и Украины, что будет способствовать окончательной переориентации последней в сторону Запада, заключил собеседник издания.

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