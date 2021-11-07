Отношения между Украиной и Россией, которые сложились уже при нынешней каденции власти, можно назвать катастрофическими. Президент Владимир Зеленский заявлял о возможности крупномасштабной войны Украины с Россией, а многие украинские политики говорят с экранов о «русско-украинской войне», которая, по их мнению, в настоящее время уже идёт.
С учетом нескольких миллионов трудовых мигрантов задача не кажется такой уж невыполнимой, недаром украинские ССО отрабатывали создание и применение отрядов сопротивления в ходе учения «Объединенные усилия» в сентябре этого года, отметил специалист.
Еще одна точка воздействия — разжигание межнациональной розни в России, целью же таких мер Киева будет нанесение непомерного урона и расшатывание внутренней ситуации в России с целью вынудить отказаться от дальнейших действий, полагает он.
Но чем бы ни закончился вооруженный конфликт между Москвой и Киевом, усилится пропасть между народами России и Украины, что будет способствовать окончательной переориентации последней в сторону Запада, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.