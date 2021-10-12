При начале военных действий между Россией и Украиной последняя постарается расшатать ситуацию изнутри России, организовав партизанские сражения и на Украине, и в России, считает эксперт телеграм-каналов «Южный ветер» и «Конгломерат-медиа», пожелавший остаться анонимным

— Как вы считаете, возможна ли в принципе война между Россией и Украиной? И, если возможна, какие факторы, события могут стать спусковым крючком военных действий?

Уже не фантастика. Сценарии возможной войны между Россией и Украиной © flickr.com, Вадим Ковальов Владимира Путина и США Джо Байдена. Спусковым крючком или предлогом может стать существенное обострение в Донбассе с переходом к наступательным действиям на отдельных направлениях, которое возможно как со стороны народной милиции, так и ВСУ. Учитывая муссируемую последний год тему о воссоединении Донбасса и России, это вполне может стать тем самым событием, что даст ход необратимым последствиям.

В глобальном плане новую войну в Донбассе может инициировать столкновение Европы и США на фоне разгоревшегося энергетического кризиса. Газотранспортная система Украины по-прежнему нужна европейским потребителям, в то время как производители СПГ из США предпочли бы оставить все как есть для максимизации своей прибыли.

— Как вы считаете, как будут развиваться военные действия? Какие тут могут быть варианты?

— Очевидно, что тут один вариант — это наступление или угроза наступления ВСУ на Донбасс, что, естественно, вызовет ответ со стороны России. Вопрос только в том, где будет пролегать конечный рубеж — по границам Донецкой и Луганской областей, по реке Днепр или же еще дальше.

— Как вы считаете, какие рода войск окажутся наиболее востребованы в ходе военных действий? Как вы оцениваете их состояние с той и с другой стороны?

— Современный бой показывает, что только комплексным применением всех видов и родов войск можно добиться желаемого результата. Именно поэтому сейчас в США идет активное развитие Объединенных сил, логичным продолжением чего является концепции «Многосферных сражений» и «Сетецентрических войн». Все это по своей сути является одним и тем же — действия множества объединенных групп (формирований) из различных сил и средств в едином информационном пространстве.

Естественно, что частичная апробация Объединенных сил идет и на Украине, где не так давно было сформировано целое командование, а в случае начала боевых действий — формируются Силы обороны. Представляют они из себя не только межвидовые, но и межведомственные объединенные группировки, действующие на основе сухопутных войск. Такой симбиоз существенно повышает боевые возможности, так как все составляющие принимают участие в боевых действиях и работают по единому замыслу на общую цель.

Нечто подобное, но на основе только лишь Военно-воздушных сил, Военно-морского флота и Сухопутных войск реализовано в России. Добавление же к ним компонентов Сил специальных операций, Росгвардии и погрануправления позволило бы также существенно повысить эффективность военных действий.

— Чем отличаются российские и украинские военнослужащие — в экипировке, обученности и готовности участвовать в полномасштабной войне, в психологическом состоянии?

Москва не хочет, а Киев готовится. Какой будет война между Украиной и Россией

Если говорить про боевую подготовку, то существенных отличий также нет, за тем лишь исключением, что в ВС РФ в основном тренируются воевать батальонными тактическими группами, а в ВСУ — бригадами. Способствуют этому постоянные циклы боевой подготовки перед убытием на юго-восток Украины, которые заканчиваются тактическими учениями бригады с участием авиации и крупнокалиберной артиллерии и РСЗО. Ну и опять же, разные подходы. Если на Украине от индивидуальной подготовки и обученности бойцов и подразделения в целом зависит количество потерь в ходе столкновений в Донбассе, то в России — это просто боевая подготовка, где лишь малая часть личного состава имеет реальный боевой опыт.

— Какая наиболее сильная сторона Украины в военной отрасли?

— Наверное, это большое насыщение беспилотниками, довольно качественные средства РЭБ и наличие цифровых средств связи на американских радиостанциях «Харрис» и турецких — «Аселсан». Если говорить о дронах, то с 2014 года Киев совершил довольно весомый рывок, постепенно насыщая подразделения тактическими беспилотниками. Это потребовало и изменений в организационно-штатной структуре подразделений, куда были включены БПЛА. Если рассматривать обычную бригаду сухопутных войск, то БПЛА в ней имеются в разведывательных взводах батальонов («квадрокоптеры»), разведывательных ротах и, что важно, в артиллерийской разведке. Такое насыщение позволяет довольно уверенно вести целеуказание средствам поражения, особенно системам управления огнем, передача данных в которых как раз и налажена посредством цифровых каналов связи. В свою очередь средства РЭБ в совокупности с радиоэлектронной и локационной разведками позволяют обнаруживать и «ложить» БПЛА противостоящей стороны. И это не беря в расчет БПЛА «Байрактар-ТБ2», основное предназначение которых, все-таки, — это разведка и целеуказание. Ведь без точной и своевременно переданной координаты все ракеты и новейшее вооружение просто бесполезны.

— Какая наиболее сильная сторона России в военной отрасли?

— Это люди. Ну а если серьезно, то ракетное вооружение, в особенности, появляющееся последнее время гиперзвуковое оружие. Это вывело Россию далеко вперед и позволило обогнать даже США с их непомерно раздутым военным бюджетом.

— Опишите разные сценарии развития событий в случае начала войны.

— Безусловно, первоочередным станут экстренные заседания Совбеза ООН, военного комитета НАТО, структур ЕС. На них будет оказываться дипломатическое давление на Россию и вырабатываться ходы по деконфликтации. Совершенно очевидно, что Западом будет введена новая порция санкций, а также активизированы попытки по расшатыванию внутриполитической ситуации в России.

Что касается Украины, то, учитывая весомый перевес по боевой мощи в сторону РФ, она сосредоточится на организации так называемой «тотальной обороны» и поднятии партизанского движения причем не только на территории Украины, но и в России. С учетом нескольких миллионов трудовых мигрантов задача не кажется такой уж невыполнимой. Тем более недаром украинские ССО отрабатывали создание и применение отрядов сопротивления в ходе учения «Объединенные усилия» в сентябре этого года. Еще одна точка воздействия — разжигание межнациональной розни в России. Целью же таких мер Киева будет нанесение непомерного урона и расшатывание внутренней ситуации в России с целью вынудить отказаться от дальнейших действий.

— Как вы считаете, возможно ли вмешательство Запада в военные действия, и каким оно может быть?

Писатель-фантаст Волков о результатах войны между Россией и Украиной © Facebook, Тамара Антипина

— Чем может закончится такая война, и что будет после нее?

— Исхода может быть как минимум три.

Первый — это успешные действия со стороны России, триколор на Площади Независимости в Киеве.

Второй, при затягивании боевых действий, — расширение зоны нестабильности с юго-востока Украины на текущее положение линии фронта.

Третий, также при затягивании боевых действий, — замирение Киева и Москвы на различных условиях, вплоть до «размена» Донбасса на Крым (передача Донбасса в обмен на мировое признание Крыма в составе РФ).

Все три сценария будут сопровождаться попыткой изолировать Россию и ужесточить санкции со стороны коллективного Запада. Кроме того, при любом сценарии, а двух последних-то уж точно, усилится пропасть между народами России и Украины, что будет способствовать окончательной переориентации последней в сторону Запада.