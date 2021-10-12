— Как вы считаете, возможна ли в принципе война между Россией и Украиной? И, если возможна, какие факторы, события могут стать спусковым крючком военных действий?
— Угроза войны вполне ощутима. Однако начало ее в большей степени зависит от решений высшего политического руководства России и Украины и, скорее всего, лежит в плоскости выполнения договоренностей, достигнутых по итогам личной встречи президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена. Спусковым крючком или предлогом может стать существенное обострение в Донбассе с переходом к наступательным действиям на отдельных направлениях, которое возможно как со стороны народной милиции, так и ВСУ. Учитывая муссируемую последний год тему о воссоединении Донбасса и России, это вполне может стать тем самым событием, что даст ход необратимым последствиям.
В глобальном плане новую войну в Донбассе может инициировать столкновение Европы и США на фоне разгоревшегося энергетического кризиса. Газотранспортная система Украины по-прежнему нужна европейским потребителям, в то время как производители СПГ из США предпочли бы оставить все как есть для максимизации своей прибыли.
— Как вы считаете, как будут развиваться военные действия? Какие тут могут быть варианты?
— Очевидно, что тут один вариант — это наступление или угроза наступления ВСУ на Донбасс, что, естественно, вызовет ответ со стороны России. Вопрос только в том, где будет пролегать конечный рубеж — по границам Донецкой и Луганской областей, по реке Днепр или же еще дальше.
— Как вы считаете, какие рода войск окажутся наиболее востребованы в ходе военных действий? Как вы оцениваете их состояние с той и с другой стороны?
— Современный бой показывает, что только комплексным применением всех видов и родов войск можно добиться желаемого результата. Именно поэтому сейчас в США идет активное развитие Объединенных сил, логичным продолжением чего является концепции «Многосферных сражений» и «Сетецентрических войн». Все это по своей сути является одним и тем же — действия множества объединенных групп (формирований) из различных сил и средств в едином информационном пространстве.
Естественно, что частичная апробация Объединенных сил идет и на Украине, где не так давно было сформировано целое командование, а в случае начала боевых действий — формируются Силы обороны. Представляют они из себя не только межвидовые, но и межведомственные объединенные группировки, действующие на основе сухопутных войск. Такой симбиоз существенно повышает боевые возможности, так как все составляющие принимают участие в боевых действиях и работают по единому замыслу на общую цель.
Нечто подобное, но на основе только лишь Военно-воздушных сил, Военно-морского флота и Сухопутных войск реализовано в России. Добавление же к ним компонентов Сил специальных операций, Росгвардии и погрануправления позволило бы также существенно повысить эффективность военных действий.
— Чем отличаются российские и украинские военнослужащие — в экипировке, обученности и готовности участвовать в полномасштабной войне, в психологическом состоянии?
— Основное отличие в том, что благодаря украинской пропаганде военнослужащие ВСУ с 2014 года воюют, в их понимании, именно с Россией и ее военными. Многие из действующих военнослужащих потеряли близких, друзей в этом конфликте. И естественно, что обвиняют они во всем Россию. Это отражается и на их психологическом состоянии. Если говорить про экипировку, то в целом существенных отличий нет. Да, в ВС РФ массово поступает «Ратник», но существенно от имеющейся в ВСУ экипировки пока он не отличается. Зато благодаря иностранной помощи и собственному производству в ВСУ достаточно высок уровень оснащения тепловизорами и приборами ночного видения.
Если говорить про боевую подготовку, то существенных отличий также нет, за тем лишь исключением, что в ВС РФ в основном тренируются воевать батальонными тактическими группами, а в ВСУ — бригадами. Способствуют этому постоянные циклы боевой подготовки перед убытием на юго-восток Украины, которые заканчиваются тактическими учениями бригады с участием авиации и крупнокалиберной артиллерии и РСЗО. Ну и опять же, разные подходы. Если на Украине от индивидуальной подготовки и обученности бойцов и подразделения в целом зависит количество потерь в ходе столкновений в Донбассе, то в России — это просто боевая подготовка, где лишь малая часть личного состава имеет реальный боевой опыт.
— Какая наиболее сильная сторона Украины в военной отрасли?
— Наверное, это большое насыщение беспилотниками, довольно качественные средства РЭБ и наличие цифровых средств связи на американских радиостанциях «Харрис» и турецких — «Аселсан». Если говорить о дронах, то с 2014 года Киев совершил довольно весомый рывок, постепенно насыщая подразделения тактическими беспилотниками. Это потребовало и изменений в организационно-штатной структуре подразделений, куда были включены БПЛА. Если рассматривать обычную бригаду сухопутных войск, то БПЛА в ней имеются в разведывательных взводах батальонов («квадрокоптеры»), разведывательных ротах и, что важно, в артиллерийской разведке. Такое насыщение позволяет довольно уверенно вести целеуказание средствам поражения, особенно системам управления огнем, передача данных в которых как раз и налажена посредством цифровых каналов связи. В свою очередь средства РЭБ в совокупности с радиоэлектронной и локационной разведками позволяют обнаруживать и «ложить» БПЛА противостоящей стороны. И это не беря в расчет БПЛА «Байрактар-ТБ2», основное предназначение которых, все-таки, — это разведка и целеуказание. Ведь без точной и своевременно переданной координаты все ракеты и новейшее вооружение просто бесполезны.
— Какая наиболее сильная сторона России в военной отрасли?
— Это люди. Ну а если серьезно, то ракетное вооружение, в особенности, появляющееся последнее время гиперзвуковое оружие. Это вывело Россию далеко вперед и позволило обогнать даже США с их непомерно раздутым военным бюджетом.
— Опишите разные сценарии развития событий в случае начала войны.
— Безусловно, первоочередным станут экстренные заседания Совбеза ООН, военного комитета НАТО, структур ЕС. На них будет оказываться дипломатическое давление на Россию и вырабатываться ходы по деконфликтации. Совершенно очевидно, что Западом будет введена новая порция санкций, а также активизированы попытки по расшатыванию внутриполитической ситуации в России.
Что касается Украины, то, учитывая весомый перевес по боевой мощи в сторону РФ, она сосредоточится на организации так называемой «тотальной обороны» и поднятии партизанского движения причем не только на территории Украины, но и в России. С учетом нескольких миллионов трудовых мигрантов задача не кажется такой уж невыполнимой. Тем более недаром украинские ССО отрабатывали создание и применение отрядов сопротивления в ходе учения «Объединенные усилия» в сентябре этого года. Еще одна точка воздействия — разжигание межнациональной розни в России. Целью же таких мер Киева будет нанесение непомерного урона и расшатывание внутренней ситуации в России с целью вынудить отказаться от дальнейших действий.
— Как вы считаете, возможно ли вмешательство Запада в военные действия, и каким оно может быть?
Вмешательство, безусловно, будет, в первую очередь это обусловлено защитой своих инвестиций. Для Канады это железорудные месторождения под Кривым Рогом, для Великобритании — кредит и военные контракты, а также вложения в инфраструктуру, США — энергетика и опять же кредиты, для Турции — будущие логистические потоки и военно-техническое сотрудничество, Польша и Словакия — опять же энергетика. Даже у Катара есть чего отстаивать — порт «Оливия» под Николаевым. Поэтому участия коллективного НАТО в конфликте ждать не стоит — структура очень громоздка, а вот помощь от отдельных стран точно будет. Формат ее будет также зависеть от воли политического руководства, однако это не мешает им уже отрабатывать варианты войны с Россией в ходе учений на Украине. Ярким примером этому являются недавно завершенные учения «Объединенные усилия» и Rapid Trident-2021.
— Чем может закончится такая война, и что будет после нее?
— Исхода может быть как минимум три.
Первый — это успешные действия со стороны России, триколор на Площади Независимости в Киеве.
Второй, при затягивании боевых действий, — расширение зоны нестабильности с юго-востока Украины на текущее положение линии фронта.
Третий, также при затягивании боевых действий, — замирение Киева и Москвы на различных условиях, вплоть до «размена» Донбасса на Крым (передача Донбасса в обмен на мировое признание Крыма в составе РФ).
Все три сценария будут сопровождаться попыткой изолировать Россию и ужесточить санкции со стороны коллективного Запада. Кроме того, при любом сценарии, а двух последних-то уж точно, усилится пропасть между народами России и Украины, что будет способствовать окончательной переориентации последней в сторону Запада.