Отношения между Украиной и Россией, которые сложились уже при нынешней каденции власти, можно назвать катастрофическими. Президент Владимир Зеленский заявлял о возможности крупномасштабной войны Украины с Россией, а многие украинские политики говорят с экранов о «русско-украинской войне», которая, по их мнению, в настоящее время уже идёт.
«Для Канады это железорудные месторождения под Кривым Рогом, для Великобритании — кредит и военные контракты, а также вложения в инфраструктуру, США — энергетика и опять же кредиты, для Турции — будущие логистические потоки и военно-техническое сотрудничество, Польша и Словакия — опять же энергетика. Даже у Катара есть чего отстаивать — порт «Оливия» под Николаевым», — сказал он.
Поэтому участия коллективного НАТО в конфликте ждать не стоит — структура очень громоздка, а вот помощь от отдельных стран точно будет, уверен специалист.
Формат ее будет также зависеть от воли политического руководства, однако это не мешает им уже отрабатывать варианты войны с Россией в ходе учений на Украине. Ярким примером этому являются недавно завершенные учения «Объединенные усилия» и Rapid Trident-2021, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.