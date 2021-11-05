В случае полномасштабной войны между Россией и Украиной вмешательство западных стран, безусловно, будет. В первую очередь это обусловлено защитой своих инвестиций. Об этом рассказал пожелавший остаться анонимным военный эксперт телеграм-каналов «Южный ветер» и «Конгломерат-медиа», в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт: Ключи от войны России с Украиной — в руках Байдена и Путина Владимир Зеленский заявлял о возможности крупномасштабной войны Украины с Россией, а многие украинские политики говорят с экранов о «русско-украинской войне», которая, по их мнению, в настоящее время уже идёт.

«Для Канады это железорудные месторождения под Кривым Рогом, для Великобритании — кредит и военные контракты, а также вложения в инфраструктуру, США — энергетика и опять же кредиты, для Турции — будущие логистические потоки и военно-техническое сотрудничество, Польша и Словакия — опять же энергетика. Даже у Катара есть чего отстаивать — порт «Оливия» под Николаевым», — сказал он.

Поэтому участия коллективного НАТО в конфликте ждать не стоит — структура очень громоздка, а вот помощь от отдельных стран точно будет, уверен специалист.

Формат ее будет также зависеть от воли политического руководства, однако это не мешает им уже отрабатывать варианты войны с Россией в ходе учений на Украине. Ярким примером этому являются недавно завершенные учения «Объединенные усилия» и Rapid Trident-2021, заключил собеседник издания.

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