Президент Украины Владимир Зеленский живет среди двух страхов. Не может выполнить Минские соглашения, потому что боится своих бандеровцев, и не может начать военные действия против ЛДНР, потому что потерпит поражение, потеряет не только власть, но возможно и жизнь, рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

Виталий Третьяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что если бы Зеленский, став президентом, на основе той поддержки, которую он имел, проявил бы решительность и сразу бы начал выполнять Минские соглашения, то еще можно было бы найти выход из этой ситуации, но у него не хватило на это ни воли, ни силы, ни смелости, да видимо, и ума тоже, а теперь уже поздно что-то предпринимать.

«Так можно еще какое-то время просуществовать, но после 2014 года я не вижу вариантов мирного разрешения этого конфликта на основе Минских соглашений. В частности потому, что их выполнение уже со всей очевидностью будет означать, что особый статус получат не только Донецкая и Луганская области, но его потребуют и остальные области юга и востока Украины. А это будет фактически означать распад Украины как единого государства. Зеленский в капкане. Шансов для мирного урегулирования и реинтеграции ЛДНР в состав Украины нет», — указал Третьяков.

Так или иначе, Украина окончательно распадется. Вопрос только в том, будет ли это постепенный распад, длящийся долго, либо это будет увязано с вооруженным конфликтом, который можно назвать российско-украинской войной, заключил собеседник издания.

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