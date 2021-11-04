Ранее несколько социологических организаций зафиксировали падение рейтинга Зеленского. Также действующий президент впервые возглавил антирейтинг украинских политиков, за которых респонденты не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах.
Эксперт отметил, что если бы Зеленский, став президентом, на основе той поддержки, которую он имел, проявил бы решительность и сразу бы начал выполнять Минские соглашения, то еще можно было бы найти выход из этой ситуации, но у него не хватило на это ни воли, ни силы, ни смелости, да видимо, и ума тоже, а теперь уже поздно что-то предпринимать.
«Так можно еще какое-то время просуществовать, но после 2014 года я не вижу вариантов мирного разрешения этого конфликта на основе Минских соглашений. В частности потому, что их выполнение уже со всей очевидностью будет означать, что особый статус получат не только Донецкая и Луганская области, но его потребуют и остальные области юга и востока Украины. А это будет фактически означать распад Украины как единого государства. Зеленский в капкане. Шансов для мирного урегулирования и реинтеграции ЛДНР в состав Украины нет», — указал Третьяков.
Так или иначе, Украина окончательно распадется. Вопрос только в том, будет ли это постепенный распад, длящийся долго, либо это будет увязано с вооруженным конфликтом, который можно назвать российско-украинской войной, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.