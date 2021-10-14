- Виталий Товиевич, как вы считаете, возможна ли и при каких условиях война между Россией и Украиной?
– Да, возможна, к сожалению, условие одно и бесспорно есть силы на Западе, которые к этому подталкивают Зеленского, но он боится очевидного — поражения. Если начнется массированное вооруженное вторжение ВСУ либо других организованных сил с территории Украины на территорию ЛДНР, Россия в зависимости от масштабов этого вторжения окажет вооруженную поддержку народному ополчению ЛДНР, но это фактически будет война между Украиной и Россией.
- Кто будет подлинным зачинателем и бенефициаром военных действий?
– В данном случае ясно, что это определенная группа людей на Украине, конкретно — украинские националисты, все из Галичины, националисты-нацисты, то, что у нас называется "бандеровцами" — откровенные русофобы, которых Зеленский и боится, и по пути которых он идет. В риторике, в действиях, кроме военных действий. Они в этом безусловно заинтересованы.
Заинтересованы и определенные силы на Западе, в Европе, я думаю, с удовольствием бы это увидели некоторые силы в Польше и в прибалтийских республиках, потому что это позволит громко заявить об "агрессии России". И, безусловно, кто-то в США, те кто хочет втянуть Россию в более серьезный вооруженный конфликт вплоть до локальных боевых действий, для того чтобы продлить этот конфликт еще на несколько лет. Ясно, что Запад так или иначе выступит на стороне Украины, с осуждениями России, что затянет этот узел еще на несколько лет.
- Как вы оцениваете возможность участия (вмешательства) в военные действия, если они начнутся ЕС, США, Великобритании?
– Забудьте о Евросоюзе в этом смысле. Вооруженных сил Евросоюза не существует. Можно говорить о НАТО, но напрямую НАТО тоже не выступит на стороне Украины, хотя может оказывать поддержку, поставки вооружений. Возможно, уже не инструкторов, а представителей ЧВК. Напрямую вооруженные формирования из стран, входящих в НАТО, не будут отправляться. Это будет означать, что одна из стран НАТО вступила в войну с Россией. Для этого война должна приобрести такой размах, что этого не должно случиться. Тут все зависит еще и от масштаба. Даже отдельно взятая Польша не сможет вступить в войну по собственной инициативе.
- Возможно ли разрешение конфликтной ситуации между Россией и Украиной мирным путем? При каких условиях?
– До конца — нет, потому что Минские соглашения, которые должна выполнить Украина, нынешняя ее власть выполнять не собирается, что открыто там говорят.
Президент Зеленский идет по пути отказа от минских соглашений, боясь одновременно начать крупномасштабные вооруженные действия, потому что их результат очевиден. Это разгром сил Украины в любой конфигурации — ВСУ это будет или какие-то формирования, там вопрос только стоит до какого берега Днепра — правого или левого, дойдет наступление армий ЛДНР и вооруженных формирований России.
Одновременно Зеленский, боясь милицейской прослойки в руководстве Украины, националистов-нацистов, не меньше боится и этого очевидного результата. Начнут они — а закончится это в Киеве или за Киевом. Поэтому Зеленский живет среди двух страхов. Не может выполнить Минские соглашения, потому что боится своих бандеровцев, и не может начать военные действия против ЛДНР, потому что очевидно потерпит поражение, потеряет не только власть, но возможно и жизнь.
Так можно еще какое-то время просуществовать, но после 2014 года я не вижу вариантов мирного разрешения этого конфликта на основе Минских соглашений. В частности потому, что их выполнение уже со всей очевидностью будет означать, что особый статус получат не только Донецкая и Луганская области, но его потребуют и остальные области юга и востока Украины. А это будет фактически означать распад Украины как единого государства. Зеленский в капкане. Шансов для мирного урегулирования и реинтеграции ЛДНР в состав Украины нет.
Мирное урегулирование можно было осуществить на первых этапах конфликта — еще при Порошенко. Либо если бы Зеленский, став президентом, на основе той поддержки, которую он имел, проявил бы решительность и сразу бы начал выполнять Минские соглашения. Но у него не хватило на это ни воли, ни силы, ни смелости, да видимо и ума тоже. Сейчас уже поздно.
Так или иначе, Украина окончательно распадется. Вопрос только в том, будет ли это постепенный распад, длящийся долго, либо это будет увязано с вооруженным конфликтом, о котором вы меня спрашиваете, с тем, что можно назвать российско-украинской войной.
- Что должна сделать Россия, чтобы принудить Украину к миру?
– В нынешнем состоянии власти на Украине Россия не может сделать ничего, чтобы принудить Украину к миру. Это могут сделать США — просто заставить власти Украины — не только Зеленского, но и радикальных украинских националистов нацистского цвета, но пока не видно чтобы США были к этому готовы. Я не вижу подобной перспективы в США, они должны полностью поменять свой подход к этой ситуации.
Они не будут этого делать во всяком случае в ближайшие годы. Ни при Байдене, ни при нынешнем руководстве Украины — это точно. Все будет тлеть и развиваться до момента, когда распад произойдет сам собой, либо его подтолкнет какая-то военная операция, инициированная украинской стороной.