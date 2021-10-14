Президент Украины Владимир Зеленский попал в капкан, и окно возможностей для мирного урегулирования конфликта на юго-востоке страны закрылось. О динамике гипотетического российско-украинского конфликта рассказал в интервью Украина.ру политолог, журналист Виталий Третьяков

- Виталий Товиевич, как вы считаете, возможна ли и при каких условиях война между Россией и Украиной? Виталий Третьяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

– Да, возможна, к сожалению, условие одно и бесспорно есть силы на Западе, которые к этому подталкивают Зеленского, но он боится очевидного — поражения. Если начнется массированное вооруженное вторжение ВСУ либо других организованных сил с территории Украины на территорию ЛДНР, Россия в зависимости от масштабов этого вторжения окажет вооруженную поддержку народному ополчению ЛДНР, но это фактически будет война между Украиной и Россией.

- Кто будет подлинным зачинателем и бенефициаром военных действий?

– В данном случае ясно, что это определенная группа людей на Украине, конкретно — украинские националисты, все из Галичины, националисты-нацисты, то, что у нас называется "бандеровцами" — откровенные русофобы, которых Зеленский и боится, и по пути которых он идет. В риторике, в действиях, кроме военных действий. Они в этом безусловно заинтересованы.

Писатель Волков рассказал, чем закончится война России и Украины © кадр из видео Украина.ру

- Как вы оцениваете возможность участия (вмешательства) в военные действия, если они начнутся ЕС, США, Великобритании?

Москва не хочет, а Киев готовится. Какой будет война между Украиной и Россией

- Возможно ли разрешение конфликтной ситуации между Россией и Украиной мирным путем? При каких условиях?

– До конца — нет, потому что Минские соглашения, которые должна выполнить Украина, нынешняя ее власть выполнять не собирается, что открыто там говорят.

Президент Зеленский идет по пути отказа от минских соглашений, боясь одновременно начать крупномасштабные вооруженные действия, потому что их результат очевиден. Это разгром сил Украины в любой конфигурации — ВСУ это будет или какие-то формирования, там вопрос только стоит до какого берега Днепра — правого или левого, дойдет наступление армий ЛДНР и вооруженных формирований России.

Александр Гриценко: Война между Россией и Украиной может завершиться ядерной зимой © vk.com, Александр Гриценко

Так можно еще какое-то время просуществовать, но после 2014 года я не вижу вариантов мирного разрешения этого конфликта на основе Минских соглашений. В частности потому, что их выполнение уже со всей очевидностью будет означать, что особый статус получат не только Донецкая и Луганская области, но его потребуют и остальные области юга и востока Украины. А это будет фактически означать распад Украины как единого государства. Зеленский в капкане. Шансов для мирного урегулирования и реинтеграции ЛДНР в состав Украины нет.

Переговоров не будет: Кремль отправил Зеленскому 12 предложений по примирению, но Киеву нужна «война с Россией» и Крым © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

Так или иначе, Украина окончательно распадется. Вопрос только в том, будет ли это постепенный распад, длящийся долго, либо это будет увязано с вооруженным конфликтом, о котором вы меня спрашиваете, с тем, что можно назвать российско-украинской войной.

- Что должна сделать Россия, чтобы принудить Украину к миру?

Владлен Татарский: Нынешняя война в Донбассе напоминает драку двух детей во дворе © vk.com, Владлен Татарский

Они не будут этого делать во всяком случае в ближайшие годы. Ни при Байдене, ни при нынешнем руководстве Украины — это точно. Все будет тлеть и развиваться до момента, когда распад произойдет сам собой, либо его подтолкнет какая-то военная операция, инициированная украинской стороной.