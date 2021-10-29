Ранее сообщалось, что Саакашвили, продолжающий голодовку в грузинской тюрьме, отказался от медицинской помощи в преддверии второго тура муниципальных выборов в Грузии. Экс-президент, агитируя за собственную политическую силу, заявил, что его жизнь зависит от выбора, который сделает грузинский народ.
«Мы требуем, чтобы Михаила Саакашвили передали Украине, потому что он является украинским гражданином», — заявила депутат Клименко журналистам в пятницу перед встречей с Саакашвили в тюрьме города Рустави.
Вместе с тем депутат подчеркнула, что переговоры по поводу передачи Саакашвили ведутся на дипломатическом уровне ежедневно.
Клименко также сообщила о цели визита украинских депутатов в Рустави — по ее словам, парламентарии приехали удостовериться, что Саакашвили не находится в критическом состоянии.