Депутат Верховной Рады Украины Юлия Клименко от фракции "Голос" заявила, что украинская сторона требует передать Украине задержанного в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили, и сообщила, что между Киевом и Тбилиси продолжаются переговоры по этому вопросу, передает Интерфакс-Украина 29 октября

Ранее сообщалось, что Саакашвили, продолжающий голодовку в грузинской тюрьме, отказался от медицинской помощи в преддверии второго тура муниципальных выборов в Грузии. Экс-президент, агитируя за собственную политическую силу, заявил, что его жизнь зависит от выбора, который сделает грузинский народ. Саакашвили сказал, в чьих руках его жизнь и смерть © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы требуем, чтобы Михаила Саакашвили передали Украине, потому что он является украинским гражданином», — заявила депутат Клименко журналистам в пятницу перед встречей с Саакашвили в тюрьме города Рустави.

Вместе с тем депутат подчеркнула, что переговоры по поводу передачи Саакашвили ведутся на дипломатическом уровне ежедневно.

Клименко также сообщила о цели визита украинских депутатов в Рустави — по ее словам, парламентарии приехали удостовериться, что Саакашвили не находится в критическом состоянии.