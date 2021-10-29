Комаровский заявил, что не может в угоду требованиям Киева перейти на украинский и предать родной для него русский язык. По его словам, на русском языке говорили его родители, а он признавался на нем в любви.
«Мне больно, что в Верховной Раде можно говорить очевидную ложь, но нельзя говорить на русском языке. То есть, на украинском ты можешь говорить все что угодно, можешь откровенно врать. Это же какое унижение великого украинского языка», — сказал Комаровский.
Врач подчеркнул, что не так важно, на каком языке говорит президент, «лишь бы он был для нации отцом или матерью», не крал у страны и не врал людям.
В августе 2021 года Комаровский в интервью заявил, что не хочет нарушать закон о тотальной украинизации, поэтому был вынужден отказаться от врачебной практики в клинике.
Ранее он отмечал, что любит украинский язык, однако считает неприемлемой насильственную украинизацию.
С 16 июля 2022 года на Украине начали штрафовать за отказ общаться на украинском языке в сфере обслуживания.
Закон о тотальной украинизации был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года. Законом предполагается обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.
С 16 июля 2022 года на Украине начали штрафовать за отказ общаться на украинском языке в сфере обслуживания.
Закон о тотальной украинизации был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года. В начале прошлого года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке. Законом предполагается обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210921/1032288447.html