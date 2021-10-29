Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью «Украинской правде» 29 октября прокомментировал языковую политику Киева и заявил, что власти унижают украинский язык

Комаровский отказался от врачебной практики из-за украинского языка © Евгений Комаровский/Инстаграм

«Мне больно, что в Верховной Раде можно говорить очевидную ложь, но нельзя говорить на русском языке. То есть, на украинском ты можешь говорить все что угодно, можешь откровенно врать. Это же какое унижение великого украинского языка», — сказал Комаровский.

Врач подчеркнул, что не так важно, на каком языке говорит президент, «лишь бы он был для нации отцом или матерью», не крал у страны и не врал людям.

В августе 2021 года Комаровский в интервью заявил, что не хочет нарушать закон о тотальной украинизации, поэтому был вынужден отказаться от врачебной практики в клинике.

Ранее он отмечал, что любит украинский язык, однако считает неприемлемой насильственную украинизацию.

С 16 июля 2022 года на Украине начали штрафовать за отказ общаться на украинском языке в сфере обслуживания.

Закон о тотальной украинизации был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года. Законом предполагается обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.