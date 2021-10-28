Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь)

С декабря 2002 по апрель 2007 — главный специалист-корреспондент информационного агентства «Ольвия-пресс» Министерства информации и коммуникации Приднестровья.

В 2007 перешёл работать в Министерство иностранных дел ПМР.

В 2012 выпустил книгу «Зондеркоманда в Дубоссарах», в которой раскрывается исторический контекст массовых казней еврейского населения, совершённых румынскими оккупантами в Дубоссарах 12-28 сентября 1941 года.

С 17 января 2013 по 30 декабря 2016 занимал пост замглавы МИД ПМР.

С лета 2017 — директор Института социально-политических исследований и регионального развития.

Женат, воспитывает двух дочерей.