Аппеляционный суд Амстердама вынес решение по коллекции «скифского золота», которую голландский музей Алларда Пирсона удерживал с 2014 года. Согласно решению суда, экспонаты передадут Украине. О беспрецедентном случае в истории музейного дела рассказал в интервью Украина.ру директор Центрального музея Тавриды, историк Андрей Мальгин

Судебный процесс носил исключительно политизированный характер, подчеркнул эксперт. Так, в решении голландского суда фигурирует формулировка, гласящая, что «скифская» экспозиция — часть наследства независимой с 1991 года Украины. Шмыгаль рассказал, куда могут отдать на хранение скифское золото © Facebook, Денис Шмигаль

«Конечно, никак иначе, чем как узаконенное похищение этих вещей со стороны Киева, мы охарактеризовать все это дело не можем, несмотря на то, что нами приводились, как нам кажется, безупречные аргументы о принадлежности этих предметов Крыму, крымской истории, о наличии изучения их в крымских музеях», — сказал Мальгин.

По вине голландской стороны возникло разделение музейной коллекции, попраны все принципы обращения с ней, заявил эксперт. Наследием Украины данная экспозиция считаться не может, так как она возникла задолго до того, как Украина стала существовать как государство, заключил Мальгин.

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