Действующий режим в Узбекистане пока справляется с возникающими вызовами, адекватно реагирует на возникающие угрозы и может удерживать власть за счет следования интересов и общества, и элит. Во всяком случае пока. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Шавкат Мирзеёев, за него отдали свои голоса более 80% избирателей. Президент России Владимир Путин поздравил Мирзиеёева его с убедительной победой, добавив, что подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие всего комплекса российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

От чрезвычайных событий включая так называемые дворцовые перевороты не застрахована ни одна страна мира, достаточно вспомнить недавние события в Турции или сомнительное завершение выборов в США, другое дело, что предпосылок появления в Узбекистане подобных «черных лебедей» пока нет, отметил эксперт.

«Действующий режим пока справляется с возникающими вызовами, адекватно реагирует на возникающие угрозы и может удерживать власть за счет следования интересов и общества, и элит. Во всяком случае на текущий момент», — считает Мендкович.

К сожалению, сохраняется риск относительно того, что США намеренно захотят дестабилизировать ситуацию в Узбекистане, в том числе из-за того, что США пытались добиться у Узбекистана разрешения на создание собственной военной базы на территории республики, но получили отказ, и в связи с этим возможна какая-то негативная реакция Штатов, заключил собеседник издания.

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