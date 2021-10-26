Заявлением о жесткой президентской республике на Украине президент страны Владимир Зеленский устами секретаря СНБО Алексея Данилова дал понять, что ищет пути отступления. Такое мнение 25 октября политический эксперт Михаил Чаплыга выразил в эфире телеканала «Первый независимый»

«Чтобы толковать господина Данилова, нужно иметь диплом астролога. Поскольку у меня такового нет, я попробую понять, что хотел сказать Зеленский устами Данилова. Дело в том, что когда человек понимает, что превратился в диктатора и отвечать нужно будет в любом случае… он начинает искать пути отступления», — заявил Чаплыга.

Кроме того эксперт отметил, что Зеленский также начинает искать возможность легализовать свою «вечную диктаторскую власть», чтобы не нести ответственность.

В понедельник, 25 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил за введение изменений в конституцию страны, чтобы из парламентско-президентской, превратить Украину в «жесткую президентскую республику».