«Мягкая сила» Турции сильна и имеет силу к росту. Но нельзя относиться к народам Северного Кавказа или Поволжья как к стаду, которое может по щелчку пальцев перепрограммироваться и восстать против РФ. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Маркедонов: Кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Масса людей с Северного Кавказа каждый день борется с терроризмом, гораздо в большей степени, чем это делают люди в Москве, у нас часто забывают, что с бандами Шамиля Басаева воевали и дагестанцы, и чеченцы, в то время как многие в Москве говорили «да зачем этот Кавказ», подчеркнул эксперт.

«Говорить о том, что люди на Кавказе какие-то там другие, как минимум странно. Я выходец из Ростова-на-Дону, и я бывал в Нальчике и в Грозном гораздо раньше и чаще, чем в Москве и в Санкт-Петербурге. Я прекрасно себя там чувствую. И люди, которые заняты в силовых структурах и в бизнесе, совсем не готовы к тому, чтобы стать турецкоподданными», — уверен Маркедонов.

Конечно, есть вопрос культурной солидарности и в 2015 году люди на Кавказе тяжело переживали разлад отношений с Турцией, но это не значит, что благодаря турецким фондам жители Татарстана и Карачаево-Черкессии повернуться к Анкаре, рассуждает политолог.

Если уж и мыслить такими категориями, то тогда проект России по построению гражданской нации должен более активно работать и не обижаться на конкурентов, заключил собеседник издания.

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