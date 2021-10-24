Сегодня в медийном пространстве высказывается мнение, что экспансия Турции на постсоветском пространстве может привести к тому, что Анкара начнет сеять смуту на Северном Кавказе и среди тюркских народов России.
Масса людей с Северного Кавказа каждый день борется с терроризмом, гораздо в большей степени, чем это делают люди в Москве, у нас часто забывают, что с бандами Шамиля Басаева воевали и дагестанцы, и чеченцы, в то время как многие в Москве говорили «да зачем этот Кавказ», подчеркнул эксперт.
«Говорить о том, что люди на Кавказе какие-то там другие, как минимум странно. Я выходец из Ростова-на-Дону, и я бывал в Нальчике и в Грозном гораздо раньше и чаще, чем в Москве и в Санкт-Петербурге. Я прекрасно себя там чувствую. И люди, которые заняты в силовых структурах и в бизнесе, совсем не готовы к тому, чтобы стать турецкоподданными», — уверен Маркедонов.
Конечно, есть вопрос культурной солидарности и в 2015 году люди на Кавказе тяжело переживали разлад отношений с Турцией, но это не значит, что благодаря турецким фондам жители Татарстана и Карачаево-Черкессии повернуться к Анкаре, рассуждает политолог.
Если уж и мыслить такими категориями, то тогда проект России по построению гражданской нации должен более активно работать и не обижаться на конкурентов, заключил собеседник издания.
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