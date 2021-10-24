Эксперт уточнил, что в ноябре 2020 года два президента (Россия и Азербайджан) и один премьер-министр (Армении) встретились в Москве и заключили соглашение, по которому Нагорный Карабах был разделен и на эту территорию были введены российские миротворцы, и нечто похожее может произойти и сегодня.
«Я думаю, что ситуация на Донбассе будет развиваться именно в этом ключе. Там находится более полумиллиона граждан России. Следовательно, есть все возможности для того чтобы регулировать этот конфликт путем военной составляющей», — указал Калиниченко.
Что же касается реакции Запада на эти действия, то все может произойти так же, как в ситуации с Крымом, когда Запад постоянно заявлял об «аннексии», вводил санкции, но полуостров так и остался в составе России, где она реализует множество инфраструктурных проектов, заключил собеседник издания.