Если Украина затеет полномасштабное наступления на Донбассе и Россия будет вынуждена ответить, ситуация будет развиваться не по сценарию войны в Южной Осетии в августе 2008 года, а по сценарию обострения в Карабахе осенью 2020. Об этом рассказал политический обозреватель Алексей Калиниченко (Киев) в эфире ютуб-канала Украина.ру

«Не деолигархизация, а новый инструмент репрессии» - Калиниченко про закон об олигархах © кадр из видео Украина.ру

«Я думаю, что ситуация на Донбассе будет развиваться именно в этом ключе. Там находится более полумиллиона граждан России. Следовательно, есть все возможности для того чтобы регулировать этот конфликт путем военной составляющей», — указал Калиниченко.

Что же касается реакции Запада на эти действия, то все может произойти так же, как в ситуации с Крымом, когда Запад постоянно заявлял об «аннексии», вводил санкции, но полуостров так и остался в составе России, где она реализует множество инфраструктурных проектов, заключил собеседник издания.