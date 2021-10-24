Когда мы говорим о высоких ценах на газ, которые перевалили за 1000 долларов за тысячу кубов, речь идет о фьючерсах. А на рынке газовых фьючерсов силен психологический фактор. Об этом рассказал эксперт по энергетике Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Несколько недель назад даже была фейковая новость о том, что «Северный поток — 2» заработал, и цена уменьшилась чуть ли не на $100. И здесь, если будет все-таки новость о том, что запустили «Северный поток — 2», то цена на фьючерсы на газ уменьшится может быть долларов и на 200, но постепенно, как только эту новость отыграют, все равно цены останутся довольно высокими», — указал Юшков.

Радикально «Северный поток — 2» ничего не изменит, хотя и улучшит ситуацию на европейском газовом рынке, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.