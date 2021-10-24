Если запустить «Северный поток — 2», то психологический эффект на рынок будет довольно большим, цены сразу упадут, хотя кардинально «Северный поток — 2» не улучшит ситуацию на рынке реальных отгрузок, пояснил специалист.
«Несколько недель назад даже была фейковая новость о том, что «Северный поток — 2» заработал, и цена уменьшилась чуть ли не на $100. И здесь, если будет все-таки новость о том, что запустили «Северный поток — 2», то цена на фьючерсы на газ уменьшится может быть долларов и на 200, но постепенно, как только эту новость отыграют, все равно цены останутся довольно высокими», — указал Юшков.
Радикально «Северный поток — 2» ничего не изменит, хотя и улучшит ситуацию на европейском газовом рынке, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.