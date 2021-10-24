Ранее в СМИ сообщалось, что пост министра иностранных дел Германии прочат госпоже Анналене Бербок, главе партии «Зеленых». Немецкий публицист Феликс Шультесс рассказал о неудобных фактах из её биографии в интервью Украина.ру

Пост вице-канцлера Германии также, как и портфель МИД, отойдет «Зеленым». Однако вице-канцлером станет известный немецкий философ, а не Бербок, заявил эксперт. Экс-глава МИД Украины объяснил, почему Германия поддерживает Россию © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

«Анналена Бербок странная женщина, которая оказалась под влиянием моды на просвещенность, на равноправие, на «школьные» заявления… Все это и раньше проскакивало в ее карьере…Это касается ее докторской диссертации, того, где она работала, какими ресурсами она заведовала. Все эти моменты она несколько приукрашивала. Например, она могла написать о себе, что руководила тем-то, но на самом деле не руководила, а просто была в команде. Немцы к подобным вещам очень чувствительны», — сказал Шультесс.

Бербок встречала ловушки СМИ, которые вскрыли неудобные факты ее биографии, заявил эксперт. В Германии зеленая повестка воспринимается очень серьезно, но фальсификации биографии немцы никогда не воспримут позитивно, заключил Шультесс.

Полностью интервью можно прочитать здесь.