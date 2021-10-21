Последствия продолжающегося с сентября извержения вулкана на Канарах могли почувствовать на себе на днях жители Украины. Как такое стало возможным, рассказал сайт kp.ua 21 октября

Девятнадцатого сентября на острове Пальма (Канары, архипелаг вблизи северо-западного побережья Африки, принадлежит Испании) произошло извержение вулкана. Тогда же там произошло землетрясение. Население острова составляет 85 тыс. жителей, часть из них эвакуировали, жертв нет. Извержение вулкана продолжается уже больше месяца.

После того, как раскаленная лава попала в океан, в атмосферу поднялись испарения оксида серы (SO2), которые с порывами ветра двинулись дальше. Европейские ученые ведут мониторинг движения SO2, по их данным, облако оксида серы уже накрыло всю территорию Украины.

СМИ приводят заверения украинских ученых, которые утверждают, что жителям страны не стоит паниковать, так как концентрация SO2 наблюдается на высоте в 10-15 км от поверхности земли, поэтому влияние этого вещества на вдыхаемый человеком воздух минимально.

Также отмечается, что в случае выпадения осадков, на Украину прольется так называемый слабокислый дождь, который также не принесет вреда окружающей среде.

При этом в украинском сегменте соцсетей набирает популярность утверждение, что гражданам страны грозит опасность из-за оксида серы. Опасаться этого вещества у жителей Украины есть все основания — это бесцветный ядовитый газ, который растворяется в воде, а при минусовых температурах становится жидким и преобразуется в сернистую кислоту.

По расчетам ученых, уже через сутки облако SO2 развеется над Украиной.