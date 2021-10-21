Весь правящий класс на Украине это мультимиллионеры, которые прячут деньги в офшорах. Об этом 19 октября заявил украинский политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «Наш»

«По отмыванию денег это уже нарушение закона. Но есть закон этики и закон политики. Это ненормально, когда у нас весь правящий класс — это, во-первых, мультимиллионеры, а во-вторых, которые хранят свои деньги в офшорах. Это касается и Петра Порошенко с Panama Papers, и Павла Лазаренко. А Виктор Янукович как-то по-другому деньги сохранял, умнее в этом смысле был», — заявил Карасев.

Гуф, Корж и Баста: в Раде хотят увеличить срок запрета на въезд звезд © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В начале октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICJI) обнародовал результаты расследования, получившего название Pandora Papers/«Бумаги Пандоры». «Досье Пандоры» стало одной из самых масштабных утечек документов офшорных компаний, направленной против целого ряда известных политиков.

Консорциум журналистских расследований выступил, кроме прочего, с утверждением того, что Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.

В апреле 2016 года специалисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности после изучения сведений из базы данных компании Mossack Fonseca, предоставляющей офшорные услуги — так называемых Панамских документов — сообщили об учреждении Петром Порошенко трех офшорных компаний в Нидерландах, Панаме и на Кипре в 2014 году. Позже стало известно, что офшорные предприятия входили в состав бизнес-структур бывшего президента на протяжении всей его предпринимательской деятельности, при помощи которых он мог уклоняться от уплаты налогов.