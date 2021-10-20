Эксперт сравнил Зеленского на посту президента с водителем трамвая, поскольку ему приходится лишь «ехать вперед по рельсам». Несмотря на его желание отличаться от прошлого президента страны, на посту главы государства он делает то же, что и Порошенко, отметил Спиридонов.
«Работа президента чем-то похожа на работу водителя трамвая: ты можешь ехать только по рельсам, которые проложены не тобой. Да, теоретически где-то может быть развилка. Но на президента серьезно давят и с Востока, и с Запада. У него не так уж много возможностей уклониться с пути», — заявил он.
Также политконсультант отметил, что в основном нынешний глава государства принимает вынужденные решения, и подчеркнул, что «его трамвай едет туда же, куда и трамвай Порошенко».
Кроме того, по его мнению, Зеленский чувствует исходящую от его предшественника угрозу из-за его политического и финансового веса.