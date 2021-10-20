Президент Владимир Зеленский ведет страну тем же путем в Евросоюз и НАТО, что и бывший президент Петр Порошенко, который, в свою очередь, также обозначил своим главным врагом своего предшественника, которым являлся Виктор Янукович. Об этом на днях заявил украинский политический консультант Николай Спиридонов в эфире YouTube-канала «Знай 24»

Украина ждет поддержки трех стран для вступления в ЕС - Зеленский © president.gov.u

«Работа президента чем-то похожа на работу водителя трамвая: ты можешь ехать только по рельсам, которые проложены не тобой. Да, теоретически где-то может быть развилка. Но на президента серьезно давят и с Востока, и с Запада. У него не так уж много возможностей уклониться с пути», — заявил он.

Также политконсультант отметил, что в основном нынешний глава государства принимает вынужденные решения, и подчеркнул, что «его трамвай едет туда же, куда и трамвай Порошенко».

Кроме того, по его мнению, Зеленский чувствует исходящую от его предшественника угрозу из-за его политического и финансового веса.