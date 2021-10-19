Все детские сады и школы города Мукачево Закарпатской области остались без отопления из-за проблем с закупкой газа. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в мэрии города

«Информируем о ситуации, которая сложилась с газоснабжением в учебных заведениях города. В связи с проблемой закупки газа по всей стране, невозможностью проведения торгов, введением на областном уровне чрезвычайной ситуации нет возможности осуществлять отопление в учебных заведениях», — говорится в сообщении.

В настоящее время, по словам начальника управления образования, культуры и спорта горсовета Екатерины Кришинец-Андялоший, невозможно заключить договор с «Нафтогаз трейдинг» до разрешения всех юридических вопросов.

Просто о сложном. Почему в Европе не хватает газа, и почему виновата в этом Россия? © REUTERS, Gleb Garanich

На Украине уже не первый день проблемы с отоплением в регионах.

Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что, несмотря на подписанный с Кабмином меморандум о том, что цены на газ весь отопительный сезон повышаться не будут, правительство не смогло учесть все проблемы. Поэтому больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.