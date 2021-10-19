«Информируем о ситуации, которая сложилась с газоснабжением в учебных заведениях города. В связи с проблемой закупки газа по всей стране, невозможностью проведения торгов, введением на областном уровне чрезвычайной ситуации нет возможности осуществлять отопление в учебных заведениях», — говорится в сообщении.
В настоящее время, по словам начальника управления образования, культуры и спорта горсовета Екатерины Кришинец-Андялоший, невозможно заключить договор с «Нафтогаз трейдинг» до разрешения всех юридических вопросов.
Ранее региональная комиссия ТЭБ и ЧС объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня из-за дефицита газа для бюджетных учреждений на осенне-зимний период 2021/2022 годов.
На Украине уже не первый день проблемы с отоплением в регионах.
Мэры и главы администраций ряда областей заявили, что, несмотря на подписанный с Кабмином меморандум о том, что цены на газ весь отопительный сезон повышаться не будут, правительство не смогло учесть все проблемы. Поэтому больницы и другие учреждения социальной сферы начинают «замерзать», а платить по завышенным тарифам местным бюджетам нечем.