«Мы предоставляем помощь во всех регионах на регулярной основе и это наше обязательство перед нашими партнерами. И вы можете рассчитывать, что мы будем продолжать нашу поддержку. Этот регион является очень важным для нас. И мы продолжим нашу поддержку наших партнеров для обеспечения безопасности в этом регионе», — сказал Остин.
В то же время он отметил, что, несмотря на договоренность с Грузией, Румынией и Болгарией «противостоять России», изменений в позициях и возможностях США нет.
Ранее Ллойд Остин сообщил в Twitter, что прибыл с рабочим визитом в Киев для подтверждения готовности Вашингтона противостоять якобы российской агрессии в Донбассе.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.