США продолжат оказывать поддержку Украине и еще трем странам по обеспечению безопасности в Черноморском регионе, чтобы не допустить «дестабилизацию со стороны России». Об этом 19 октября заявил глава Пентагона Ллойд Остин на совместном с министром обороны Украины Андреем Тараном брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«Мы предоставляем помощь во всех регионах на регулярной основе и это наше обязательство перед нашими партнерами. И вы можете рассчитывать, что мы будем продолжать нашу поддержку. Этот регион является очень важным для нас. И мы продолжим нашу поддержку наших партнеров для обеспечения безопасности в этом регионе», — сказал Остин.

Глобальный полигон для расистов. США обвиняют американских правых в военных преступлениях на Донбассе © Instagram,

Ранее Ллойд Остин сообщил в Twitter, что прибыл с рабочим визитом в Киев для подтверждения готовности Вашингтона противостоять якобы российской агрессии в Донбассе.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.