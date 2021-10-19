Недавно дебошир бросил в голову однокласснице свинец, она получила сотрясение мозга. Кроме того, он приносит в школу нож, газовый баллончик и сигареты.
«Он запугивает, бьет других учеников, крадет их вещи. Авторитетов в школе у него нет. Он угрожает учительнице: "Я знаю, где ты живешь, ходи и оглядывайся"», — рассказала председатель родительского комитета.
Родители других учеников в знак протеста не пускают детей на уроки. Так они пытаются добиться отчисления мальчика.
А вот его родители полностью поддерживают сына. Его отец якобы принадлежит к одной из полтавских криминальных группировок. В образовательном учреждении об этом знают, а потому боятся противостоять пятикласснику.
Председатель родительского комитета отметила, что ювенальная полиция в курсе проблемы, потому что патрульные не раз приезжали на вызовы в лицей. Но, по ее словам, правоохранители пока не могут помочь, правда, причин не указывают.
Лицей сначала отказал юноше в переводе в 5 класс, но не из-за поведения, а из-за низкого уровня знаний. Но мать школьника пожаловалась в управление образования, и там ей помогли.