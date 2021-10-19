«Бочку виски выпили, сломали столы, крушили телевизоры», — пошутил исполнитель, добавив, что в конце вечера гости еще и хорошо «похулиганили» в подвале.
Уже серьезно певец рассказал, что Пугачева и правда любит принимать гостей, однако ничего незаконного или похабного в ее доме, и уж тем более на глазах детей, не происходит.
Нередко примадонна и сама ходит в гости в компании мужа и младших детей. Последний раз она была на дне рождения дочки композитора Игоря Николаева и на презентации авторских духов своей старшей наследницы — певицы Кристины Орбакайте.