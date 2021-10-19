Певец Олег Газманов на днях принял участие в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ, где рассказал, как на самом деле проходят вечера в семейном замке артистки Аллы Пугачевой и ее супруга, ведущего Максима Галкина

«Бочку виски выпили, сломали столы, крушили телевизоры», — пошутил исполнитель, добавив, что в конце вечера гости еще и хорошо «похулиганили» в подвале.

Подстриглась под мальчика? В сети появилось новое фото Пугачевой © Instagram, uliaveronika

Нередко примадонна и сама ходит в гости в компании мужа и младших детей. Последний раз она была на дне рождения дочки композитора Игоря Николаева и на презентации авторских духов своей старшей наследницы — певицы Кристины Орбакайте.