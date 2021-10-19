У партии Михаила Саакашвили 30% сторонников по данным последних выборов в Грузии. К нему есть огромная оппозиция, но число его сторонников тоже растет. Об этом рассказал лидер партии «Свободная Грузия» Каха Кукава в интервью изданию Украина.ру

Каха Кукава: кто он © kavkaz-uzel.eu

Эксперт отметил, что действующее грузинское руководство долгое время успешно для себя применяла агитацию в стиле «если не проголосуете за нас, придет Саакашвили и всех вас расстреляет», но, очевидно, что эта генеральная линия исчерпывает саму себя.

«Постепенно растет количество людей, которые, выбирая из двух зол, выбирают Саакашвили. Особенно это касается молодых людей, которые не помнят режим Саакашвили. Они видят, что в Грузии сейчас нищета и винят в этом власти. Люди за 30, за 40, которые помнят, что творил Саакашвили, относятся к нынешним властям более умеренно. Время работает против Иванишвили», — указал Кукава.

Если Саакашвили вышлют на Украину, это будет проблемой для властного электората, потому что они 9 лет утверждали, что его арестуют, но если они не освободят Саакашвили и, тем более, он не прекратит голодовку, если произойдет ухудшение его здоровья, проблемы начнутся со стороны Запада, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.