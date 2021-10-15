Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили мог вернуться в Грузию при содействии западных спецслужб, но Грузия для администрации Байдена остается «ненужной вещью», считает лидер партии «Свободная Грузия» Каха Кукава

- Каха, в столице и крупных городах Грузии может состояться второй тур муниципальных выборов. Может ли появление Саакашвили в Грузии способствовать победе его партии? Каха Кукава: кто он © kavkaz-uzel.eu

– Повлиять может, но мой прогноз – в Тбилиси победит правящая партия, а в остальных городах – возможно, в городе Зугдиди у партии Саакашвили есть наибольшие шансы. Есть еще Кутаиси и Батуми, там шансы равны, но мне кажется, что и там у правящей партии большие шансы на победу во втором туре.

- Партия власти «Грузинская мечта» отвергла план Евросоюза по проведению досрочных парламентских выборов, но обещала провести их при надобности. Как вы думаете, состоятся ли они?

– Пока что для этого предусловий нет. Вчера был большой митинг, но это не дестабилизировало ситуацию внутри страны. За границей озвучивается критика грузинских властей, но пока что это умеренная критика. Ультимативных заявлений о проведении внеочередных выборов пока что нет. Ситуация в Грузии шаткая, и, конечно, можно допустить возможность досрочных выборов в 2022 году, но сказать, что их назначат завтра, нельзя.

Сейчас главный вопрос – это голодовка Саакашвили. Есть официальная позиция грузинских властей — «мы будем за ним присматривать», и есть неофициальная информация, что Грузия может договориться с Украиной и его передадут, как гражданина Украины, в Киев.

- К чему прибегнут власти Грузии (партия «Грузинская мечта»), чтобы сохранить позиции в условиях протестов сторонников Саакашвили? Украина, Грузия и евроатлантический тупик © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

– У партии Саакашвили 30% сторонников по данным последних выборов, но есть и огромная оппозиция к нему. Власти сейчас пугают — «если не проголосуете за нас, придет Саакашвили и всех вас расстреляет». До этих выборов работало. Власти надеются, что во время второго тура муниципальных выборов это сработает снова, что люди, особенно в столице, которые боятся реванша Саакашвили, проголосуют за «Грузинскую мечту», за Иванишвили.

Однако очевидно, что эта генеральная линия исчерпывает саму себя в Грузии. Постепенно растет количество людей, которые, выбирая из двух зол, выбирают Саакашвили. Особенно это касается молодых людей, которые не помнят режим Саакашвили. Они видят, что в Грузии сейчас нищета и винят в этом власти. Люди за 30, за 40, которые помнят, что творил Саакашвили, относятся к нынешним властям более умеренно. Время работает против Иванишвили.

- У властей Грузии в отношении Саакашвили возникла ситуация, которую можно описать так: «выслать нельзя выпустить». Что властям Грузии с этим делать?

– Это проблематичная ситуация. Если Саакашвили вышлют на Украину, это будет проблемой для властного электората, потому что они 9 лет утверждали, что его арестуют. А сейчас он сам приехал в Грузию и сел в тюрьму. Но если они не освободят Саакашвили и, тем более, он не прекратит голодовку, если произойдет ухудшение его здоровья, проблемы начнутся со стороны Запада. Наверное, сторонники Саакашвили ожидают некоего «часа икс», когда он потеряет сознание и крупные американские и европейские политики будут требовать от грузинских властей, чтобы его выпустили.

Случится это или нет — мне трудно сказать. Конечно, если выйдет Байден и скажет «освободите Саакашвили», это будет проблемой для грузинского правительства. Пока что резких заявлений от западных высокопоставленных лиц нет. Я думаю, что есть фактор России. Если освободят Саакашвили, вряд ли в Москве это одобрят.

- Известно, что Саакашвили попал в Грузию в обход официальных пунктов пропуска. Кто, по вашему мнению, мог организовать возврат Саакашвили на родину и последующие протесты? «Коллекция галстуков». Как Грузия встретила Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

– Это не настолько сложная операция. Может быть, ему помогли заграничные спецслужбы, но организовать переправку одного лица в трейлере не настолько тяжело. Он хотел продержаться в Грузии два-три дня, чтобы после выборов заявить о себе. Как говорят источники в партии Саакашвили, он не выдержал и заказал хинкали в службе доставки, после чего его обнаружила полиция.

- Есть ли в этой истории американский след?

– Не думаю. Конечно, американцы следят за этими процессами и они заинтересованы в дестабилизации режима Иванишвили, но для американского истеблишмента кроме Грузии есть сотни других вопросов, более важных, чем Грузия. Грузия сейчас не находится в центре американской политики. В американской прессе я вижу что Грузию особо не упоминают. Я думаю, что для администрации Байдена Грузия — ненужная вещь.

Грузия была в центре внимания Белого дома, когда президентом был Буш-младший. Для него дестабилизация стран-соседей России была целью, и Саакашвили играл в этом главную роль, у него была американская поддержка. Сейчас дестабилизировать Грузию в пику интересам России американцы не хотят. Даже есть опасения, что Америка собирается вообще уйти из региона.

- Предпримет ли Украина действия для защиты своего гражданина? Грузия назвала сферы сотрудничества с Украиной на пути в ЕС © пресс-служба президента Украины

– Украина обладает ограниченными возможностями влияния на грузинские власти. Да, украинские официальные лица заявили о том, что готовы помочь Саакашвили, но у них нет особых ресурсов, чтобы подействовать на власти Грузии. Грузия сейчас может подвергнуться прессингу со стороны Москвы или со стороны Запада. У Украины нет таких возможностей.