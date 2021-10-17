В Америке широко распространено ковид-диссидентство, а в силу децентрализации страны президент имеет мало рычагов воздействия на местах. Смертность от ковида в США снова бьет рекорды. Об этом в интервью Украина.ру рассказал преподаватель Колорадского университета Павел Кожевников

Президент США Джо Байден заявил, что его терпение по отношению к непривившимся гражданам иссякает и их отказ стоит многих жертв. В Америке не вакцинировались 80 миллионов человек, передает слова президента эксперт. Руслан Мармазов: В Донбассе свирепствует ковид, не хватает врачей и вакцины © Олег Измайлов

Собеседник издания рассказал о широко распространенном в Америке движении «антипрививочников», которые доставляют властям немало проблем.

«Летом этого года туго пришлось стюардам на авиалиниях. Драки происходили на каждом рейсе между пассажирами, которые не хотели носить маски внутри самолета, и работниками авиалиний. Не было закона о ношении масок, а была рекомендация компаний. Теперь закон принят, нарушителей могут снять с рейса, даже если самолет уже в воздухе, — просто пилоты развернут его и посадят на близлежащий аэропорт, а нарушитель будет вынужден платить и за срыв полета, и огромный штраф», — сказал Кожевников.

По данным на 10 октября 2021 года США занимает первое место по количеству заболевших коронавирусом (45 млн 200 тыс. чел.)

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