Мир снова замер, переживая n-ную волну коронавируса. Заболеваемость и смертность снова бьют рекорды. На первом месте — Соединенные Штаты Америки, на пятом — Россия. О том, как в США идет борьба с коронавирусом, о ковид-диссидентстве и «медленной вакцинации» изданию Украина.ру рассказал преподаватель Колорадского университета (США) Павел Кожевников

Павел Кожевников. Кто он © Facebook, Pavel Kozhevnikov — Павел, я знаю, что в Соединенных Штатах Америки значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. Расскажите, как идет борьба с вирусом?

— Анна, это не совсем так. Как известно, коронавирус затронул 221 страну мира. С 3 января 2020 года по 10 октября 2021 статистика следующая: США — на первом месте, у нас заболело 45 миллионов 200 тыс. 667 человек. Индия — на втором, 33 971 тыс. Бразилия — 21 567 тыс. Великобритания — 8154 тыс. Россия на пятом месте с 7775 тысяч заболевших.

За последнюю неделю большинство стран мира показали прирост заболеваний. США — 21 410 человек (смертность — 509), Индия — 19 018 человек (смертность — 193), Великобритания — 34 574 человек (38 смертность), Россия — 28 647 (смертность — 962).

Как видите, ситуация ухудшилась, но незначительно, если можно так, по-медицински, констатировать эти жуткие факты.

В США самая большая смертность от вируса: 733 567 человек. Полностью вылечилось чуть более 34 с половиной тысяч человек. Но вакцинация дает свои результаты: если на начало сентября 2021 года было госпитализировано более 93 000 человек, то на начало октября — 75 000 человек. Количество вакцинированных заметно увеличилось! До 930 000 человек в день, что на 200 тысяч больше, чем было неделю назад. Всего же привито в стране более 65% населения. Это мало по сравнению с другими странами, например, с Кубой, где вакцинировано 85%, но больше, чем в России, где всего лишь 34%. Как известно, прежний президент США Дональд Трамп не особенно верил в вакцинацию. У Байдена же другой подход.

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10 октября «главный смотрящий за ковидом США» — доктор Энтони Фаучи, сказал, что «родители могут спокойно позволить своим детям праздновать их любимый праздник Хэллоуин на открытом воздухе». Дети, которые могут пройти вакцинацию от коронавируса, должны сделать это для «дополнительной степени защиты», — добавил он. Вакцины разрешены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для детей от 12 лет и старше. Он еще раз призвал всех американцев пройти вакцинацию.

Несмотря на то, что в последней волне COVID-19 число случаев заболевания увеличилось во всех возрастных группах, дети давали положительный результат на COVID-19 чаще, чем взрослые, с поправкой на количество населения. Увеличение связано с очень заразным дельта-штаммом, ослабленными ограничениями и недопустимостью вакцинации детей до 12 лет.

«Определенно, за последние восемь недель мы наблюдаем резкое увеличение случаев COVID-19 и госпитализаций среди детей», — сказала доктор Донна Тюнгу, педиатрический врач-инфекционист в OU Health в Оклахома-Сити. «Это началось, когда мы пошли в школу».

«В августе и сентябре количество госпитализаций детей с COVID-19 увеличилось по всей стране. Еженедельная госпитализация детей достигла пика — более трех детей на 100 000 в неделю, — закончившегося 5 сентября, и с тех пор снизилась в большинстве штатов. Тем не менее в более чем десяти штатах, включая Мичиган, Оклахому, Юту, Делавэр и Вермонт, за последние две недели количество госпитализированных детей продолжало расти», — констатирует газета USA Today.

Как видите, несмотря на критику президента Байдена республиканцами, его администрация держит ситуацию под контролем.

— Павел, как проходит вакцинация в Соединенных Штатах Америки?

— Цифры я уже назвал. А вот как идет вакцинация, я бы сказал, медленнее, чем мне и другим ее сторонникам хочется. Соединенные Штаты Америки — страшно децентрализованная страна, здесь, как в Китае или других авторитарных странах, не покомандуешь из центра. В одном городе могут быть разные правила, скажем, в школах или колледжах.

И все же Байдену удается увеличивать вакцинацию американцев, где последовательной пропагандой, а где и приказами. Да-да, приказами.

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Президент Джо Байден недавно ввел строгие новые правила вакцинации федеральных служащих, крупных работодателей и медицинского персонала в решительной попытке сдержать последний всплеск COVID-19. Новые требования могут применяться к целым 100 миллионам американцев — почти две трети американской рабочей силы — и представляют собой самый сильный напор Байдена, который когда-либо требовал вакцины для большей части страны. «Мы были терпеливы, но наше терпение истощается, и ваш отказ стоил нам многих жертв», — сказал Байден в адрес американцев, которые все еще отказываются получать вакцину, несмотря на многочисленные доказательства безопасности и полное одобрение вакцины.

Он также сказал, что вакцинированная Америка все больше «разочаровывается» из-за 80 миллионов человек, не получивших прививок и подпитывающих распространение вируса. Байден заявил, что новые шаги не дадут быстрого решения. «Хотя Америка находится в гораздо лучшей форме, чем семь месяцев назад, когда я вступил в должность, я должен сказать вам второй факт: мы находимся в трудном положении, и это может продолжаться некоторое время», — заявил президент.

В основе нового плана Байдена лежит указание Министерству труда потребовать от всех предприятий со 100 или более сотрудниками обеспечивать, чтобы их сотрудники либо вакцинировались либо проходили тестирование один раз в неделю. Президент предпринял масштабный шаг после консультации с представителями своей администрации, здравоохранения и юристами. Компании могут столкнуться с тысячами долларов штрафов на одного сотрудника, если они не будут соблюдать правила.

Работники почтовой службы США, например, тоже подпали под это правило; ее сотрудники должны будут пройти вакцинацию или обязательное еженедельное тестирование, несмотря на то, что почтовая служба, почти независимое агентство, насчитывает более 640 000 человек. Байден также подписал распоряжение, требующее, чтобы все государственные служащие были вакцинированы против COVID-19 без возможности регулярного тестирования, чтобы отказаться от вакцинации. Президент подписал соответствующий приказ, предписывающий применять тот же стандарт к сотрудникам подрядчиков, которые ведут дела с федеральным правительством.

Президент Байден уточнил, что 300 000 преподавателей федеральных программ Head Start должны быть также вакцинированы, и призвал губернаторов потребовать вакцинацию школьных учителей и сотрудников. Также Байден объявил, что он потребует, чтобы 17 миллионов медицинских работников в учреждениях, получающих финансирование от Medicare и Medicaid, были полностью вакцинированы, что расширило полномочия до больниц, учреждений по уходу на дому и центров диализа по всей стране.

— В США, как и в России в вузах и школах имеется прецедент дистанционного обучения. Вы преподаватель, расскажите, как вам работалось на дистанции, какие сложности были?

— Я преподаю в Колорадском университете. Весной этого года все школы, колледжи и университеты в нашем штате были «на удаленке». Вначале было трудно и непривычно. Но американцы умеют сплотиться, когда надо, когда нависает угроза или здоровью, или работе, ее потере. Нас, преподавателей, напичкали всеми методами проведения занятий «на удаленке». И мы, и студенты, и вся общественность узнали четко свои права и обязанности, и работалось легко.

Еще летом, перед каникулами, всех преподавателей опросили — какую форму обучения они хотели бы — очную, через компьютер или смешанную. Смешанная — это когда часть класса на удаленке, а часть — в аудитории университета, где все оборудовано для трансляции урока на расстоянии. Студенты также были опрошены. Каждый случай был рассмотрен и записан. К примеру, сегодня утром мне пришло сообщение от одного студента, что у него обнаружили COVID-19. Я сразу же напомнил ему о процедуре оповещения специального отдела, который работает 24 часа в сутки. Согласно установленному регламенту, я также оповестил этот отдел, заполнив простенькую форму на компьютере о студенте, его контактах в классе, и приложил «sitting chart» — таблицу рассадки студентов в комнате. В случае если завтра диагноз подтвердится, то не только больной студент, но и студенты, которые сидели справа и слева от больного будут посланы «на удаленку». Могут послать и всю группу, а понадобится и всю школу-университет. Правила здесь строгие: заметил студент или преподаватель больного, обязаны сразу же сообщить в отдел, никому не говоря об этом. Секретность — гарантирована.

— Павел, какое отношение населения к вакцинации? Много ли ковид-диссидентов?

— А как же без инакомыслия в Америке! Есть такие, и довольно много. По радио, в газетах, в штатовских конгрессах идет бурная борьба за и против вакцинации.

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Но это нарушители федеральных законов, а есть графства, даже штаты, где люди путем голосования либо опросов решают сами, какие правила вводить.

— В ряде штатов людям платили за то, что человек делает прививку. Кажется, выплата была около 100 долл. Так ли это? Получили ли вы эти деньги?

— Да, была такая инициатива. Она до сих пор в разных местах существует. Где-то это затея губернатора, где-то богатеньких меценатов. У нас губернатор объявил, что все вакцинированные будут иметь шанс выиграть 1 миллион долларов в лотерею, которая будет проходить каждую неделю в течение месяца. А это для американцев лучшая наживка. Ажиотаж был огромный. Государство нам ничего не платило.