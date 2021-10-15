Украинские военные используют автомобили с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для перевозки личного состава и боеприпасов к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 15 октября сообщил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает РИА Новости

«В течение недели нашей разведкой неоднократно отмечались факты использования командованием ВСУ автомобильного транспорта с символикой СЦКК для обеспечения выполнения боевых задач подразделениями на переднем крае обороны», — сказал Басурин. Конец диалога. Зачем Украина захватила офицера СЦКК в Донбассе © фото из открытых источников Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили в плен одного из наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, который осуществлял контроль соблюдения режимам прекращения огня в Донбассе.