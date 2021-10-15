«В течение недели нашей разведкой неоднократно отмечались факты использования командованием ВСУ автомобильного транспорта с символикой СЦКК для обеспечения выполнения боевых задач подразделениями на переднем крае обороны», — сказал Басурин.
По его словам, украинские силовики на автомобилях СЦКК перевозят боеприпасы и личный состав.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили в плен одного из наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, который осуществлял контроль соблюдения режимам прекращения огня в Донбассе.