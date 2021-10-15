Грузинский политик, лидер партии «Свободная Грузия»

Родился в 1976 году в Тбилиси.

Окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета с отличием.

В 2003 году Кукава как член Консервативной партии Грузии присоединился к Объединенному национальному движению и участвовал в «революции роз».

В 2004 году Каха Кукава был избран членом парламента Грузии. Практически с момента избрания в знак протеста против политики Саакашвили Кукава оставил парламентское большинство.

В 2008 году был вновь выбран в парламент Грузии, однако назвал выборы сфальсифицированными и отказался принимать мандат.

Является лидером партии «Свободная Грузия» с 2011 года.