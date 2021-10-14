Женщина предоставила фото, где хорошо видно, что внутри картофелина серьезно поедена червями, причем пировавшие беспозвоночные все еще находились внутри своего обеда.

Овощи с мясной начинкой: в Мелитополе - новая продуктовая находка
© melitopolnews

Садальский объяснил, почему лентяи на самом деле самые сильные духом люди
Садальский объяснил, почему лентяи на самом деле самые сильные духом люди
© Instagram, stassadal
Подписчики группы предложили покупательнице обратиться в магазин с требованием о замене товара или компенсации. Между тем, паблики, публикующие жалобы украинских потребителей, в последнее время просто кишат сообщениями об очередном продукте, проданном уже испорченным или с «дополнительной начинкой» в виде насекомых, волос или паутины.

 