Женщина предоставила фото, где хорошо видно, что внутри картофелина серьезно поедена червями, причем пировавшие беспозвоночные все еще находились внутри своего обеда.
Подписчики группы предложили покупательнице обратиться в магазин с требованием о замене товара или компенсации. Между тем, паблики, публикующие жалобы украинских потребителей, в последнее время просто кишат сообщениями об очередном продукте, проданном уже испорченным или с «дополнительной начинкой» в виде насекомых, волос или паутины.