Жительница Мелитополя на днях пожаловалась в местный паблик melitopolnews, что приобрела в одной из торговых сетей города совершенно не пригодный в пищу картофель, который внешне выглядел как свежий

Женщина предоставила фото, где хорошо видно, что внутри картофелина серьезно поедена червями, причем пировавшие беспозвоночные все еще находились внутри своего обеда. Садальский объяснил, почему лентяи на самом деле самые сильные духом люди © Instagram, stassadal