Заместитель главы МВД Украины Евгений Енин 13 октября в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, что среди личных вещей погибшего депутата Верховной Рады Антона Полякова были найдены деньги и «катетеры с веществом бурого цвета»

«Каким образом в организм народного депутата попал метадон, как раз и выясняет следствие. Хочу подчеркнуть, что при осмотре тела уже покойного на тот момент народного депутата в его личных вещах обнаружили наличные в сумме около 10 тыс. гривен (27 тыс. руб. — ред.) и 800 долларов (57,5 тыс. руб. — ред.), а также два образца катетеров с веществом бурого цвета. Что это за вещество, мы также исследуем», — рассказал Енин.

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Там мужчины три часа выпивали, что подтверждено видеозаписями с камер наблюдения, уточнил Енин. Он подчеркнул, что, когда Поляков выходил из ресторана, визуально выглядел абсолютно здоровым.

«Около двух часов ездили по Киеву. "Гражданин Д" вызвал такси, которое сначала ездило за их основной машиной. Потом, вероятно, они закончили свой разговор и господин Поляков пересел в другую машину — машину таксиста», — рассказал замминистра.

Депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября. Вскрытие показало острую ишемию, а токсикологическая экспертиза — метадон и алкоголь в крови. Политики, эксперты и журналисты на Украине сходятся во мнении, что депутата отравили, поскольку он никогда не имел проблем с сердцем и не был замечен в употреблении наркотических средств.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».