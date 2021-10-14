По его словам, Россия передала США два важных сообщения после того, как стало известно о создании нового военного блока AUKUS, в который вошли США, Великобритания и Австралия.
Главные цели этого трехстороннего пакта — это Китай и Россия, уверен Вита. По его словам, Москва убеждена, что для нее присутствие США в Тихом океане станет проблемой. На этом фоне РФ сделала несколько заявлений.
Первое — о создании Арктического флота, на который будут возложены задачи по обеспечению безопасности Северного морского пути. Второе — отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ несколько дней назад прошел через Баб-эль-Мандебский пролив и взял курс на Индийский океан. Корвет «Гремящий» в сопровождении нескольких подводных лодок и буксира вошел в Аденский залив.
По мнению Вита, Россия таким способом заявляет о себе как о важном игроке в Индо-Тихоокеанском регионе, а также показывает желание включиться в большую геополитическую игру.