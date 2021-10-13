Пока были перерывы в пленарных заседаниях Рады, Тимошенко посетила Сумскую область, где встретилась с населением и руководством нескольких населенных пунктов. В одном из них к лидеру партии подошел местный кот, он терся о ноги депутата и призывно заглядывал в глаза. Тимошенко ответила взаимностью.
«Были в селе. Гладили котиков», — написала политик по итогам поездки.
Юлия Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года.
В 2020 году накануне своего 60-летия политик начала меняться: она избавилась от своей привычной прически с косой, а также, уверены многие украинцы, прибегла к услугам пластического хирурга и косметологов. Одеваться депутат тоже стала по-другому, выбирая женственные, подчеркивающие фигуру наряды.