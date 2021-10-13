Лидер партии «Батькивщина», депутат Верховной Рады Украины Юлия Тимошенко решила поддержать свой рейтинг беспроигрышным способом: с помощью котиков. Политик проехалась по регионам, где пообщалась с этими милыми пушистыми созданиями, о чем и рассказала в Instagram 12 октября

«Мисс Украина-2018» подала в суд, требуя вернуть корону, отобранную за мужа и ребенка © Facebook, Ян Медников

«Были в селе. Гладили котиков», — написала политик по итогам поездки.

Юлия Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010 года.

В 2020 году накануне своего 60-летия политик начала меняться: она избавилась от своей привычной прически с косой, а также, уверены многие украинцы, прибегла к услугам пластического хирурга и косметологов. Одеваться депутат тоже стала по-другому, выбирая женственные, подчеркивающие фигуру наряды.