«Наконец-то дождались. На OLX начали продавать магниты для обезвреживания чипа при вакцинации. И кто-то денег заработает и антиваксеры (антипрививочники — ред.) будут спокойны», — прокомментировал канал новость.
Стоит «чудо-магнит» 129 гривен или 350 рублей. В объявлении говорится, что он создан специально для безопасной вакцинации. Большинство подписчиков оценили находчивость производителя и юмор журналистов, оставив под публикацией огромное количество комментариев со смайликами.
«Это просто гениальная идея человека, который умеет зарабатывать деньги!», «Додумались, молодцы», «А главное законно! Чистый развод на лоха», «О каком чипировании идет речь, когда люди в сельских туалетах проваливаются», — прокомментировали сообщение пользователи.
Идея товара, якобы защищающего от чего-то «вредного» — не новая, подобные предложения регулярно появляются на просторах интернета и нередко пользуются спросом доверчивых людей. К сожалению, большинство из них — пенсионеры.