На платформе онлайн объявлений OLX появилась украиноязычная публикация, предлагающая покупателям приобрести магнит, «способный нейтрализовать» чип, якобы внедряемый во время вакцинации. Об этом 12 октября написал Telegram-канал «Украина в шоке»

«Наконец-то дождались. На OLX начали продавать магниты для обезвреживания чипа при вакцинации. И кто-то денег заработает и антиваксеры (антипрививочники — ред.) будут спокойны», — прокомментировал канал новость.

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«Это просто гениальная идея человека, который умеет зарабатывать деньги!», «Додумались, молодцы», «А главное законно! Чистый развод на лоха», «О каком чипировании идет речь, когда люди в сельских туалетах проваливаются», — прокомментировали сообщение пользователи.

Идея товара, якобы защищающего от чего-то «вредного» — не новая, подобные предложения регулярно появляются на просторах интернета и нередко пользуются спросом доверчивых людей. К сожалению, большинство из них — пенсионеры.