Против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова завела уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко по обвинению в государственной измене. Об этом 11 октября сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин

Якубин объяснил, почему Зеленский идет по стопам Порошенко © president.gov.ua ] Медведчука, но ни словом не обмолвились о том, что дело-то зарегистрировали и против Порошенко тоже», отметил депутат.

В подтверждение своих слов Кузьмин выложил скан документа из Единого реестра досудебных расследований от 20 июля 2021 года. В тексте документа через запятую указаны фамилии Порошенко, Медведчука и депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака — их всех подозревают в подрывной деятельности и помощи иностранной державе — России.

«Почему Порошенко не предъявлено такое же подозрение, как и Медведчуку, если, по мнению генпрокуратуры, они действовали сообща? Почему прокуратура не требует для него ареста или такого же безумного, как и для Медведчука, залога в миллиард?», — возмутился политик.

Он назвал происходящее цирком и подчеркнул, что «никакой ошибки» тут нет.