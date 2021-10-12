Против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене

По его словам, Венедиктова и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов неспроста умолчали об этом на пресс-конференции 8 октября. Они «так пафосно рассказывали о возбужденном уголовном деле против [главы политсовета ОПЗЖ Виктора] Медведчука, но ни словом не обмолвились о том, что дело-то зарегистрировали и против Порошенко тоже», отметил депутат.
В подтверждение своих слов Кузьмин выложил скан документа из Единого реестра досудебных расследований от 20 июля 2021 года. В тексте документа через запятую указаны фамилии Порошенко, Медведчука и депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака — их всех подозревают в подрывной деятельности и помощи иностранной державе — России.
«Почему Порошенко не предъявлено такое же подозрение, как и Медведчуку, если, по мнению генпрокуратуры, они действовали сообща? Почему прокуратура не требует для него ареста или такого же безумного, как и для Медведчука, залога в миллиард?», — возмутился политик.
Он назвал происходящее цирком и подчеркнул, что «никакой ошибки» тут нет.