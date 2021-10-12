Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится под арестом, в переданном из тюрьмы 11 октября письме пригрозил выкинуть премьер-министра Ираклия Гарибашвили и других представителей власти из их кабинетов, передает Sputnik

Минюст Грузии опроверг информацию об ухудшении состояния Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк говорится в письме Саакашвили, которое озвучила член «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе.

Она также опровергла утверждение Гарибашвили, что объявивший голодовку Саакашвили съел в тюрьме полкило меда. По ее словам, экс-президент по совету врача приобрел пять баночек меда, каждая по 50 граммов. Однако поняв, что это может «бросить тень на его голодовку», сдал четыре банки назад.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину спустя восемь лет эмиграции, чтобы поучаствовать в протестных акциях после муниципальных выборов.

По данным Центризбиркома, победу на выборах одержала правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», набрав 46,69%. «Единое национальное движение» получило 30,7%. В конце октября в пяти крупных самоуправляемых городах Грузии пройдет второй тур выборов.