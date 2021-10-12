«Я и [председатель партии "Единое национальное движение" Ника] Мелия вместе с грузинским народом в ближайшее время выкинем вас из ваших кабинетов, освободим страну», — говорится в письме Саакашвили, которое озвучила член «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе.
Она также опровергла утверждение Гарибашвили, что объявивший голодовку Саакашвили съел в тюрьме полкило меда. По ее словам, экс-президент по совету врача приобрел пять баночек меда, каждая по 50 граммов. Однако поняв, что это может «бросить тень на его голодовку», сдал четыре банки назад.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину спустя восемь лет эмиграции, чтобы поучаствовать в протестных акциях после муниципальных выборов.
По данным Центризбиркома, победу на выборах одержала правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», набрав 46,69%. «Единое национальное движение» получило 30,7%. В конце октября в пяти крупных самоуправляемых городах Грузии пройдет второй тур выборов.