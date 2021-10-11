Таксист, который вез домой вскоре скончавшегося в его автомобиле депутата Верховной Рады Антона Полякова, заявил, что парламентария пересадили из другой машины и попросили доставить домой. Об этом 11 октября в комментарии ТСН сообщил адвокат водителя

Правоохранители скрыли видео, доказывающее вероятность убийства Полякова - Шарий © apostrophe.ua

При этом его защита отметила, что за смену показаний его избили правоохранители.

Ночью 8 октября Поляков скончался. Его в бессознательном состоянии, по данным следствия, якобы случайно обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая помощь не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. Вскрытие показало острую ишемию, а токсикологическая экспертиза — метадон и алкоголь в крови.

Политики, эксперты и журналисты на Украине сходятся во мнении, что депутата отравили, поскольку он никогда не имел проблем с сердцем и не был замечен в употреблении наркотических средств.