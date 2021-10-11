«Он дал показания. Он не знал и не мог знать, употребляли ли они что-то или нет. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но след простыл, экспертиза не покажет», — заявляет адвокат.
При этом его защита отметила, что за смену показаний его избили правоохранители.
Ночью 8 октября Поляков скончался. Его в бессознательном состоянии, по данным следствия, якобы случайно обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая помощь не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. Вскрытие показало острую ишемию, а токсикологическая экспертиза — метадон и алкоголь в крови.
Политики, эксперты и журналисты на Украине сходятся во мнении, что депутата отравили, поскольку он никогда не имел проблем с сердцем и не был замечен в употреблении наркотических средств.