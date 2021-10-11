Вашингтон исключил часть россиян из санкционных списков в обмен на то, чтобы Москва согласилась на визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Об этом 10 октября рассказала официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире «Россия 1»

Нуланд посетит Москву 11 октября - СМИ © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

На вопрос о том, сняли ли США в ответ ограничения с российских представителей, Захарова ответила утвердительно. Она не уточнила, кого именно это коснулось.

О том, что Нуланд находится в российском черном списке, стало известно в мае 2019 года, когда ей отказали в визе. В МИД сообщили, что список был составлен в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении целого ряда российских официальных лиц.

Нуланд приедет в Москву 11 октября. Она встретится с дипломатами и официальными лицами в других ведомствах «для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов», сообщал Госдепартамент. В частности, она собирается провести переговоры с замглавы МИД Сергеем Рябковым, уточнила позже Захарова.