«Она (Нуланд) действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с приездом Нуланд) был решен на паритетных началах», — сказала Захарова.
На вопрос о том, сняли ли США в ответ ограничения с российских представителей, Захарова ответила утвердительно. Она не уточнила, кого именно это коснулось.
О том, что Нуланд находится в российском черном списке, стало известно в мае 2019 года, когда ей отказали в визе. В МИД сообщили, что список был составлен в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении целого ряда российских официальных лиц.
Нуланд приедет в Москву 11 октября. Она встретится с дипломатами и официальными лицами в других ведомствах «для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов», сообщал Госдепартамент. В частности, она собирается провести переговоры с замглавы МИД Сергеем Рябковым, уточнила позже Захарова.