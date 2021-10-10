По его словам, причиной этого стала выплата правительством долгов по внешним займам.
«В октябре выплаты правительства в иностранной валюте преимущественно осуществляться по валютным ОВГЗ, что может потребовать активизации работы на рынке внутренних заимствований в иностранной валюте или использования остатка средств МВФ, полученных в результате распределения СДР», — говорится в сообщении.
Международный валютный фонд в августе перечислил Украине $2,7 млрд долларов за счет допэмиссии специальных прав заимствования (SDR).
МВФ выделил эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после локдауна, вызванного пандемией коронавируса.
Украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что средства, полученные от МВФ, пойдут в том числе на выплаты пенсий и зарплат бюджетникам, однако теперь понятно, что эти деньги ушли на выплату долгов Украины.