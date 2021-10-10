По его словам,  причиной этого стала выплата правительством долгов по внешним займам.

«В октябре выплаты правительства в иностранной валюте преимущественно осуществляться по валютным ОВГЗ, что может потребовать активизации работы на рынке внутренних заимствований в иностранной валюте или использования остатка средств МВФ, полученных в результате распределения СДР», — говорится в сообщении.

«Идеальный шторм»: Украина может замерзнуть зимой, план действий на крайний случай - идти на поклон к Путину и Лукашенко
«Идеальный шторм»: Украина может замерзнуть зимой, план действий на крайний случай - идти на поклон к Путину и Лукашенко
© Facebook, Оператор ГТС України
Международный валютный фонд в августе перечислил Украине $2,7 млрд долларов за счет допэмиссии специальных прав заимствования (SDR).

МВФ выделил эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после локдауна, вызванного пандемией коронавируса.

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что средства, полученные от МВФ, пойдут в том числе на выплаты пенсий и зарплат бюджетникам, однако теперь понятно, что эти деньги ушли на выплату долгов Украины. 