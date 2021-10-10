Международные резервы Украины за сентябрь 2021 года сократились на $2,9 млрд до $28,7 млрд, написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook

По его словам, причиной этого стала выплата правительством долгов по внешним займам.

«В октябре выплаты правительства в иностранной валюте преимущественно осуществляться по валютным ОВГЗ, что может потребовать активизации работы на рынке внутренних заимствований в иностранной валюте или использования остатка средств МВФ, полученных в результате распределения СДР», — говорится в сообщении.

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МВФ выделил эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после локдауна, вызванного пандемией коронавируса.

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что средства, полученные от МВФ, пойдут в том числе на выплаты пенсий и зарплат бюджетникам, однако теперь понятно, что эти деньги ушли на выплату долгов Украины.