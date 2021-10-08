Информация о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в тюремной камере без матраса и телевизора, не соответствует действительности. Об этом сообщила 7 октября специальная пенитенциарная служба Грузии, передает РИА Новости

Победитель или сакральная жертва? Две судьбы и две жены заключенного Саакашвили © AP, Sergei Grits

Также стало известно, что находящийся в тюрьме может совершить покупку телевизора за свой счет на лимитированную сумму денег, зачисленную ему на карту, в магазине, расположенном на территории учреждения.

«Саакашвили выдали карту в ускоренном темпе, на которую была зачислена ограниченная сумма. На эту сумму он купил предметы первой необходимости», — говорится в заявлении.

Кроме того, бывшему президенту Грузии выдали личные вещи, в том числе белье, одеяло, матрас и подушку.

«Он также купил плед в магазине учреждения», — добавили в ведомстве.

На прошлой неделе правоохранительные органы Грузии задержали Михаила Саакашвили, который вернулся на родину спустя восемь лет эмиграции. Предполагается, что экс-президент тайно пересек границу, находясь в вентиляционной кабине трейлера. После того, как Саакашвили поместили в СИЗО, он объявил голодовку.

Недавно адвокат политика Бека Басилая заявил, что условия, в которых Саакашвили содержится в тюрьме, не соответствуют нормам. Он заметил, что его подзащитный «чувствует себя очень энергично, несмотря на седьмой день голодовки», но в то же время пожаловался на условия в камере Саакашвили.