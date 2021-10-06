Бывшего главу «Приватбанка» Александра Дубилета поместили под домашний арест, изъяли личный автомобиль, а также израильский паспорт по подозрению в деле по закупке угля для Центрэнерго. Об этом 6 октября сообщил бывший депутат Верховной Рады и журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале

Суд заочно арестовал экс-главу правления «Приватбанка» © CC0, Pixabay Александр Дубилет взят под домашний арест в Израиле. У него, со слов источников, изъят израильский паспорт, а автомобиль, которым он пользовался, находится на площадке полиции», — говорится в сообщении.

Лещенко отметил, что Дубилету предписано находиться в доме, где он проживал последние месяцы после выезда с Украины. По его информации, недвижимость является собственностью украинского бизнесмена Игоря Коломойского в Герцлии, она была оформлена на его сестру.

По данным журналиста, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направило Дубилету в Израиль документы о подозрении по делу «Приватбанка». Также он проходит в Израиле по делу о закупке угля для Центрэнерго.

В феврале НАБУ сообщило о подозрении Дубилету. Его обвиняют в злоупотреблениях и растрате 136 млн гривен (около 350 млн рублей) банка. Спустя некоторое время стало известно, что Дубилет выехал с Украины и находится на территории Израиля. В июне Дубилета объявили в международный розыск.