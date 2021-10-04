На текущий момент на территории Польши находится порядка одного миллиона работников с Украины, что вдвое меньше чем до локдауна, вызванного пандемией коронавируса, сообщило Польское радио 4 октября

За что и как убивают украинских гастарбайтеров в Европе? Обратная сторона заробитчанства © коллаж Украина.ру

Польские эксперты отмечают, что Варшава проигрывает соревнование зарплат Берлину. Даже нелегальный гастарбайтер в ФРГ может заработать вдвое больше, чем в Польше.

«Дефицит работников, на который жалуется все больше работодателей в Германии, заставляет власти закрывать глаза на нелегальных иммигрантов из-за рубежа. Это большая угроза для нас», — отметили польские аналитики.

Экономика Польши в большой степени зависит от притока иностранных работников, так экономически активное население страны предпочитает переезжать в более благополучные страны Европейского союза.