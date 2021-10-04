Со ссылкой на данные агентства Personnel Service журналисты утверждают, что все больше граждан Украины предпочитают отправляться на заработки в Германию и Чехию.
Польские эксперты отмечают, что Варшава проигрывает соревнование зарплат Берлину. Даже нелегальный гастарбайтер в ФРГ может заработать вдвое больше, чем в Польше.
«Дефицит работников, на который жалуется все больше работодателей в Германии, заставляет власти закрывать глаза на нелегальных иммигрантов из-за рубежа. Это большая угроза для нас», — отметили польские аналитики.
Экономика Польши в большой степени зависит от притока иностранных работников, так экономически активное население страны предпочитает переезжать в более благополучные страны Европейского союза.