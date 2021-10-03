Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков перестал быть членом команды партии «Слуга народа», сказал президент Украины Владимир Зеленский 3 октября на брифинге в Трускавце

Разумков и хитрые планы. Удержится ли спикер Рады на своем посту © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Он не является членом этой команды, он об этом говорит», — сказал Зеленский.

Спикер Рады сторонится своих коллег по партии, «ведет личную политическую жизнь» и «хочет быть не просто субъектом», добавил украинский президент.

Он сказал, что у «Слуг народа» к Разумкову много претензий, в частности, по его позиции относительно санкций СНБО и закона об олигархах.

Также Зеленский был возмущен тем, что Разумков «выдавал подписные листы на импичмент президента».

Последний пообещал, что вопрос отставки Разумкова будет решен на заседании фракции «Слуга народа» в Верховной Раде.

Ранее сообщалось, что фракция Верховной Рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила подписные листы для сбора подписей об импичменте президенту Зеленскому.

Позднее Разумков точно так же выдал главе фракции «Слуга народа» подписные листы об отставке его с поста спикера Рады.