С 1 октября на украинских заправках метан (CNG), на которым в массе своей заправляются маршрутки, грузовики и коммунальный транспорт, подорожал почти на 50% по сравнению с сентябрем, сообщило интернет-издание «Народный корреспондент»

В сентябре метаном можно было заправиться по 25,56 грн за куб, что более чем на 12 грн дешевле, чем сейчас. Если сравнивать с началом года, то рост цен составил более 140%.

«Серьезность ситуации еще никто не осознал. Транспорт просто остановится или нужно будет повышать цены на 15-80% в зависимости от подвижного состава», — цитирует издание главу Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игоря Житинского.

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Из-за низких цен на газ практически все украинские маршрутки были переведены на метан, при этом альтернативы метану для них нет, отметил глава агентства «А-95» Сергей Куюн.

Теперь придется либо останавливать движение, либо закупать новые автобусы, работающие на дизеле, что также приведет к подорожанию проезда, сказал Житинский.

По его словам, в ряде населенных пунктов перевозки маршрутками уже приостановлены.

Он отмечает, что подорожают и грузоперевозки, что неизбежно приведет к росту цен на все без исключения товары.