Эксперт упомянул, что помимо военных вызовов, Украина представляет биологическую опасность как для России, так и для собственных граждан. По инициативе и под контролем США осуществляется проект «UP-8», в котором участвуют здоровые добровольцы из рядов украинской армии, рассказывает Александровский.
«По сути, проводятся опыты над людьми… То есть мы видим, что под вывеской защиты и модернизации украинских биолабораторий, проводятся опаснейшие исследования – причем украинское общество об этом практически ничего не знает. А давайте вспомним, сколько за последние семь лет в Украине было вспышек различных нетипичных, но очень опасных для человека заболеваний (таких как геморрагическая пневмония, холера, гепатит, ботулизм), от которых умерли сотни украинцев. И что характерно, очаги заболеваемости совпадают с расположением биолабораторий», — сказал эксперт.
Александровский поясняет, о каких именно опытах идет речь: основной целью «UP-8» является определение серопревалентности антител к хантавирусам и вирусу ККГЛ (Конго-крымская геморрагическая лихорадка) среди здоровых украинских добровольцев.
Эксперт задается вопросом о том, почему украинские власти предоставили США и Великобритании возможность проводить эксперименты над своими гражданами, но ни официальных ответов, ни пояснений о целях и необходимости данных исследований не приводится, заключает Александровский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.