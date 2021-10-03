Сеть биологических лабораторий под контролем США реализуют проект, в рамках которого осуществляются эксперименты над 4000 украинскими военнослужащими. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Научного центра евразийской интеграции Александр Александровский

Эксперт упомянул, что помимо военных вызовов, Украина представляет биологическую опасность как для России, так и для собственных граждан. По инициативе и под контролем США осуществляется проект «UP-8», в котором участвуют здоровые добровольцы из рядов украинской армии, рассказывает Александровский.

Научные исследования или боевые вирусы: чем занимаются американские биолаборатории на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Александровский поясняет, о каких именно опытах идет речь: основной целью «UP-8» является определение серопревалентности антител к хантавирусам и вирусу ККГЛ (Конго-крымская геморрагическая лихорадка) среди здоровых украинских добровольцев.

Эксперт задается вопросом о том, почему украинские власти предоставили США и Великобритании возможность проводить эксперименты над своими гражданами, но ни официальных ответов, ни пояснений о целях и необходимости данных исследований не приводится, заключает Александровский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.