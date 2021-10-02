Под контролем США на Украине действует сеть биолабораторий, в которых не только работают с опасными патогенами, но и изучают геном украинцев для последующей разработки геномного оружия. Об этом сказал в интервью Украина.ру эксперт Научного центра евразийской интеграции, один из лидеров харьковского Антимайдана Александр Александровский

Опыты на людях. Украину превратили в гигантскую лабораторию © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк



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Александровский подчеркнул, что никто не объясняет, зачем украинские политики предоставили США и Великобритании возможность проводить эксперименты над украинцами.

«Кто им давал такое право? Почему эта тема табуирована на Украине? Ведь если все это вранье и "кремлевская пропаганда", то дайте официальный ответ: объясните украинцам, что происходит, зачем это делается, какая в том необходимость или в чем выгода для Украины от подобных исследований?» — сказал он.

При этом украинская пропаганда работает на тиражирование посыла о «российско-украинской войне» — этим обосновывается необходимость присутствия иностранных вооруженных сил на территории Украины и участия в программах Пентагона по биологическим исследованиям, отметил Александровский.

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