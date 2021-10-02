Эксперт рассказал, что под контролем США совместно с Министерством обороны Украины в стране реализуется проект UP-8, в котором участвует 4 тыс. украинских военнослужащих. Их кровь исследуется на наличие антител к хантавирусу и вирусу конго-крымской геморрагической лихорадки.
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Александровский подчеркнул, что никто не объясняет, зачем украинские политики предоставили США и Великобритании возможность проводить эксперименты над украинцами.
«Кто им давал такое право? Почему эта тема табуирована на Украине? Ведь если все это вранье и "кремлевская пропаганда", то дайте официальный ответ: объясните украинцам, что происходит, зачем это делается, какая в том необходимость или в чем выгода для Украины от подобных исследований?» — сказал он.
При этом украинская пропаганда работает на тиражирование посыла о «российско-украинской войне» — этим обосновывается необходимость присутствия иностранных вооруженных сил на территории Украины и участия в программах Пентагона по биологическим исследованиям, отметил Александровский.
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