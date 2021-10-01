Украинский тренер молдавского клуба «Шериф» Юрий Вернидуб рассказал 30 сентября о происхождении своей фамилии в интервью «Спорт Экспрессу»

Ранее «Шериф» под руководством украинского тренера отметился очередной сенсацией. Клуб из Тирасполя в гостях обыграл мадридский «Реал» со счетом 1:2 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Украинский тренер сотворил сенсацию в Лиге чемпионов © sport.ua

«Почитайте украинскую сказку "Катигорошек". Там есть все фамилии: и Вернигора, и Вернидуб, и другие. Это все сказочные герои. И я горжусь своей фамилией! У меня казацкий род!» — рассказал тренер.

Вернидуб заявил, что дуб в его фамилии останется на века — его род продолжают два сына и два внука.

Катигорошек или Покатигорошек — легендарный богатырь Киевской Руси, встречающийся в русских, украинских и белорусских народных сказках. Он борется со змеем и совершает другие подвиги в компании богатырей с говорящими прозвищами: Вернигора или Свернигора, Вырвидуб/Вертидуб и т. д.