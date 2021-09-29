Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому наложить вето на закон о деолигархизации, который был проголосован на прошлой неделе по ускоренной процедуре с ошибками. Об этом 28 сентября спикер заявил в эфире телеканала «НАШ»

«Его не надо переголосовывать… Это можно исправить следующим образом — это может быть вето президента, возвращение в Верховную Раду с предложениями. Тем более что президент является автором этого законопроекта. Или закон может быть подписан, и после этого нужно будет вносить изменения в этот закон», — отметил Разумков.

При этом спикер считает, что переголосовывать закон постатейно нельзя, так как, по его мнению, при принятии закона нарушался регламент.

Разумков выразил надежду, что комитет выдаст корректный текст, за который голосовала Рада, и «без манипуляций». Если это произойдет, в тот же день он пообещал подписать закон и направить его на подпись президенту. Также он отметил, что «как только он вернется с вето или подписью президента», его обязательно обнародуют.

Погребинский рассказал, может ли Разумков стать следующим президентом Украины © кадр из видео Украина.ру Руслан Бортник заявил, что история с принятием закона о деолигархизации является отличным вариантом для отвлечения внимания народа. При этом он предположил, что Разумков откажется его подписывать, и тогда «может начаться очень интересная история».

В четверг депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие депутатами Рады закона об олигархах и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться. Однако в пятницу стало известно, что принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом. Заседание, на котором принимался закон, Разумков не вел по причине болезни.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Олигархам и госслужащим, согласно принятому закону, будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.